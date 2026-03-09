SAVOIE, Marie Andrée Hélène

Nous a quitté paisiblement vers un monde meilleur à l’âge de 41 ans, le 2 mars 2026, entourée de sa famille et ses amis, des suites d’un cancer contre lequel elle a mené un combat héroïque. Hélène est née le 18 juillet 1984 à Sault-Ste-Marie.

Précédée dans la mort par son père Henri Savoie, elle laisse dans le deuil ses enfants adorés Abiguale, Lionel, Gabriel, Raphaël et Noëlle, son fiancé Gene, sa mère Carole, ses sœurs Line (Jacky) et Marie-Claude (Sébastien) ainsi que plusieurs neveux et nièces.

Hélène était un rayon de soleil dans nos vies. Son rire contagieux et son sourire chaleureux nous attiraient vers elle. Son esprit rassembleur et accueillant a fait que tous se sentaient bienvenus chez elle.

Sa famille offre ses sincères remerciements au Dr. Tian Xiao pour son accompagnement dans cette épreuve.

Nous accueillerons famille et amis à l’église St-Gerard Majella (211, boul. Pentagon Sault-Sainte-Marie) le 17 mars 2026 à 11 h. Une messe sera célébrée à 13 h par le père Charles Abiamiri.

Veuillez porter du vert, Hélène ne voudrait pas que tout le monde soit habillé en noir.

Selon ses désirs, Hélène sera incinérée et mise au repos au columbarium de Dubreuilville.