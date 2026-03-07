|Team
|Rank
|Wins
|G.P.
|Team
|Rank
|Wins
|G.P.
|TERRIS, Tom
|1
|11
|13
|BUCKELL, Chris
|2
|9
|12
|FAHRER, Tom
|2
|9
|13
|MORRISON, Matthew
|4
|8
|12
|LESCHISHIN, Barb
|5
|7
|13
|HALL, Dave
|6
|6
|12
|TREMBLAY, Cheryl
|6
|6
|13
|DUGGAN, Sarah
|8
|5
|12
|HALL, Spencer
|8
|5
|12
|HUFF, Amanda
|8
|5
|13
|GLOVER, Justine
|11
|4
|13
|DERESKI, Daryl
|12
|3
|11
|RAINVILLE, Heather
|12
|3
|13
Game Schedule for Thursday, March 12th. Draw 1 is at 6:30 p.m., and Draw 2 is at 8:00 p.m.
|Ice 1
|Ice 2
|Ice 3
|Ice 4
|BYE
|GLOVER
|TERRIS
|HUFF
|DERESKI
|D. HAA
|DUGGAN
|RAINVILLE
|TREMBLAY
|LESCHISHIN
|BUCKELL
|FAHRER
|S. HALL
|MORRISON
Latest posts by This Media Release (see all)
- SSM Man Fined for Unlawfully Abandoning Ice Fishing Hut - March 7, 2026
- Mixed Curling Standings of March 5th - March 7, 2026
- Ladies Curling Standings – March 3rd - March 5, 2026