Mixed Curling Standings of March 5th

Team Rank Wins G.P.
TERRIS, Tom 1 11 13
BUCKELL, Chris 2 9 12
FAHRER, Tom 2 9 13
MORRISON, Matthew 4 8 12
LESCHISHIN, Barb 5 7 13
HALL, Dave 6 6 12
TREMBLAY, Cheryl 6 6 13
DUGGAN, Sarah 8 5 12
HALL, Spencer 8 5 12
HUFF, Amanda 8 5 13
GLOVER, Justine 11 4 13
DERESKI, Daryl 12 3 11
RAINVILLE, Heather 12 3 13

Game Schedule for Thursday, March 12th. Draw 1 is at 6:30 p.m., and Draw 2 is at 8:00 p.m.

Ice 1 Ice 2 Ice 3 Ice 4 BYE
GLOVER TERRIS HUFF DERESKI
D. HAA DUGGAN RAINVILLE
TREMBLAY LESCHISHIN BUCKELL
FAHRER S. HALL MORRISON
