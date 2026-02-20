Une élève de Wawa exerce son leadership au Sénat des élèves du CSC Nouvelon

Le Conseil scolaire catholique Nouvelon est fier de souligner l’engagement exceptionnel de Havana Thibodeau-Bello, élève de 11ᵉ année à l’école secondaire Saint Joseph (Wawa), qui assume cette année le rôle de première ministre du Parlement des élèves de son école. En plus de ses responsabilités locales, elle siège également au Sénat des élèves du CSC Nouvelon, où elle contribue activement aux échanges et initiatives menées par les jeunes leaders francophones du conseil.

« Je me sens privilégiée de faire partie du Sénat des élèves, car cela me permet de représenter les élèves de mon école et de ma communauté, » explique Havana Thibodeau-Bello. « J’aime participer aux échanges avec d’autres jeunes leaders et entendre leurs idées, qui sont toujours inspirantes et porteuses de changement. Je suis fière de pouvoir travailler en équipe afin de faire une différence positive au sein de la communauté scolaire francophone. »

Par son leadership, sa vision et son engagement envers la vie scolaire et communautaire, Havana incarne les valeurs de responsabilité, de collaboration et d’engagement citoyen qui sont au cœur de l’éducation offerte dans les écoles du CSC Nouvelon. L’école secondaire Saint-Joseph félicite Havana pour son implication et la remercie de contribuer à donner une voix forte et inspirante aux élèves francophones du Nord de l’Ontario.