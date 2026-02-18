L’école Saint-Joseph reçoit un don de Wildwood Bakehouse

L’école Saint‑Joseph a récemment reçu un don monétaire de 350 $ de la part de l’entreprise locale Wildwood Bakehouse, et je tiens à exprimer toute notre gratitude pour cette générosité remarquable.

Madame Shannon Turmelle a choisi de soutenir le club environnemental de l’école Saint‑Joseph parce qu’elle croit profondément en l’importance d’initier les jeunes au jardinage, aux saines habitudes alimentaires et au respect de la nature.

Grâce à son appui, les élèves auront bientôt accès à une serre en salle de classe. Cet espace leur permettra de cultiver des légumes et des micropousses, tout en enrichissant concrètement leurs apprentissages en sciences. Ils pourront observer, expérimenter et découvrir la nature de manière vivante et engageante.

Ce geste bienveillant aura un impact durable sur nos élèves, et nous sommes impatients de donner vie à ce magnifique projet.

Au nom de toute l’équipe de l’école Saint‑Joseph, merci pour cette contribution remarquable, qui nous touche profondément.