PM Carney annonce la nomination de la négociatrice commerciale en chef du Canada auprès des États-Unis

Le 16 février 2026

Ottawa (Ontario)

Le premier ministre Mark Carney a annoncé aujourd’hui la nomination de l’honorable Janice Charrette au poste de négociatrice commerciale en chef du Canada auprès des États-Unis.

Mme Charette apporte avec elle quatre décennies d’expérience dans les domaines des politiques publiques et de la diplomatie. Elle a occupé des postes de haut niveau dans la fonction publique canadienne, notamment à deux reprises les fonctions de greffière du Conseil privé et secrétaire du Cabinet. Elle a également représenté les intérêts du Canada à l’étranger, notamment en tant que haute-commissaire au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

En étroite collaboration avec l’ambassadeur du Canada aux États-Unis, Mark Wiseman, Mme Charette agira à titre de conseillère principale auprès du premier ministre et du ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, Dominic LeBlanc, dans le cadre du prochain examen commercial de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) et du renforcement des relations commerciales et d’investissement entre le Canada et les États-Unis.

Le premier ministre tient à exprimer sa profonde gratitude à Kirsten Hillman pour son immense contribution en tant que négociatrice commerciale en chef du Canada, en plus des responsabilités qui lui incombent en tant qu’ambassadrice du Canada aux États-Unis. L’ambassadrice Hillman a défendu avec détermination les valeurs et les intérêts du Canada et s’est employée à assurer un avenir meilleur aux travailleurs canadiens.