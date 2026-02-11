Déclaration du premier ministre Carney au sujet de la tragique fusillade survenue à Tumbler Ridge

Le 10 février 2026

Ottawa (Ontario)

« Je suis bouleversé par la terrible fusillade qui a eu lieu aujourd’hui à Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique. Mes prières et mes sincères condoléances vont aux familles et aux amis qui ont perdu des êtres chers dans cet acte de violence horrible.

Je me joins aux Canadiennes et aux Canadiens pour exprimer ma sympathie à ceux dont la vie a été bouleversée à jamais aujourd’hui, et pour saluer le courage et l’altruisme des premiers intervenants qui ont risqué leur vie pour protéger leurs concitoyens.

Notre capacité à rester unis dans les moments difficiles est ce qu’il y a de mieux dans notre pays : notre empathie, notre unité et notre compassion les uns envers les autres.

J’ai communiqué avec le premier ministre Eby pour lui présenter mes condoléances, ainsi qu’avec le ministre de la Sécurité publique, Gary Anandasangaree, qui coordonne la réponse fédérale.

Nos représentants sont en étroite communication avec leurs homologues afin d’assurer que les communautés affectées bénéficient du meilleur soutien possible. Le gouvernement du Canada se tient aux côtés de tous les Britanno-Colombiens qui font face à cette terrible tragédie. »