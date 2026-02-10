Breaking News

Mixed Curling Standings – February 10

Team Rank Wins G.P.
BUCKELL, Chris 1 8 10
FAHRER, Tom 1 8 11
TERRIS, Tom 1 8 10
MORRISON, Matthew 4 6 9
LESCHISHIN, Barb 5 5 10
DUGGAN, Sarah 6 4 10
GLOVER, Justine 6 4 11
HALL, Dave 6 4 9
HALL, Spencer 6 4 8
TREMBLAY, Cheryl 6 4 10
DERESKI, Daryl 11 3 9
RAINVILLE, Heather 11 3 10
HUFF, Amanda 12 2 9

 

Game Schedule for Thursday, February 12th. Draw 1 is at 6:30 p.m., and Draw 2 is at 8:00 p.m.

Ice 1 Ice 2 Ice 3 Ice 4 BYE
S. HALL RAINVILLE LESCHISHIN FAHRER
GLOVER TERRIS D. HALL
MORRISON DUGGAN TREMBLAY
DERESKI HUFF BUCKELL
