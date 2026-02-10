Mixed Curling Standings – February 10

|Team
|Rank
|Wins
|G.P.
|BUCKELL, Chris
|1
|8
|10
|FAHRER, Tom
|1
|8
|11
|TERRIS, Tom
|1
|8
|10
|MORRISON, Matthew
|4
|6
|9
|LESCHISHIN, Barb
|5
|5
|10
|DUGGAN, Sarah
|6
|4
|10
|GLOVER, Justine
|6
|4
|11
|HALL, Dave
|6
|4
|9
|HALL, Spencer
|6
|4
|8
|TREMBLAY, Cheryl
|6
|4
|10
|DERESKI, Daryl
|11
|3
|9
|RAINVILLE, Heather
|11
|3
|10
|HUFF, Amanda
|12
|2
|9
Game Schedule for Thursday, February 12th. Draw 1 is at 6:30 p.m., and Draw 2 is at 8:00 p.m.
|Ice 1
|Ice 2
|Ice 3
|Ice 4
|BYE
|S. HALL
|RAINVILLE
|LESCHISHIN
|FAHRER
|GLOVER
|TERRIS
|D. HALL
|MORRISON
|DUGGAN
|TREMBLAY
|DERESKI
|HUFF
|BUCKELL
