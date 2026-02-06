Les élèves de l’école secondaire Saint‑Joseph fabriquent leurs propres mocassins

La tradition de la fabrication de mocassins continue de rayonner à l’école secondaire Saint‑Joseph (Wawa). Les élèves du cours de Français de 11ᵉ année, Découvrir les voix autochtones contemporaines, ont vécu une expérience immersive alliant culture, savoir-faire et découverte. Guidés par leurs enseignantes, Mme Valérie Lévesque et Mme Carole Bouffard, les élèves ont appris à manipuler différents matériaux afin de confectionner leur propre paire de mocassins. Cette activité, réalisée dans un esprit de respect et d’ouverture envers les traditions autochtones, a permis aux jeunes d’apprécier l’ampleur du travail que requiert cet art. Ils ont pu constater que chaque étape, de la coupe à l’assemblage, en passant par la couture, demande précision, minutie et surtout beaucoup de patience.

En complément à l’atelier, les participants ont également eu la chance de savourer un repas traditionnel composé d’un bouillon de miel au saumon, accompagné de confitures de framboise, de bleuet et de cèdre, ainsi que de carottes, le tout servi avec du riz sauvage et des chips de peau de saumon. Ces activités éducatives et culturelles ont offert aux élèves un contact direct et significatif avec des savoirs autochtones contemporains, tout en favorisant l’ouverture, le respect et l’enrichissement personnel.