Bus Cancellations

The Algoma & Huron-Superior Transportation Services has advised that due to poor weather and road conditions, the following buses are not running:
- Wawa, White River, Chapleau & Hornepayne.
- Schools will remain open.
|Chapleau
|N12
|École séparée Sacré-Coeur (Chapleau),Our Lady of Fatima Catholic School (Chapleau)
|N2
|École séparée Sacré-Coeur (Chapleau),École secondaire catholique Trillium (Chapleau),Our Lady of Fatima Catholic School (Chapleau),Chapleau High School,Chapleau Public School
|N3
|École séparée Sacré-Coeur (Chapleau),Our Lady of Fatima Catholic School (Chapleau)
|N4
|École secondaire catholique Trillium (Chapleau),Chapleau High School
|N5
|École séparée Sacré-Coeur (Chapleau),École secondaire catholique Trillium (Chapleau),Our Lady of Fatima Catholic School (Chapleau),Chapleau High School,Chapleau Public School
|N6
|École séparée Sacré-Coeur (Chapleau),École secondaire catholique Trillium (Chapleau),Our Lady of Fatima Catholic School (Chapleau),Chapleau High School,Chapleau Public School
|N8
|Chapleau Public School
|N9
|École séparée Sacré-Coeur (Chapleau),École secondaire catholique Trillium (Chapleau),Our Lady of Fatima Catholic School (Chapleau),Chapleau High School,Chapleau Public School
|Hornepayne
|N01
|Holy Name of Jesus Catholic School (Hornepayne),Hornepayne Public School,École Saint Nom de Jésus (Hornepayne)
|Spanish
|E026
|École séparée Sainte-Anne (Spanish)
|Wawa
|N001
|St. Augustine French Immersion Catholic School (Wawa),Sir James Dunn Public School
|N002
|École secondaire catholique Saint-Joseph (Wawa),Michipicoten High School
|N003
|Michipicoten High School,École Saint-Joseph (Wawa),École publique l’Escalade (Wawa),St. Augustine French Immersion Catholic School (Wawa),Sir James Dunn Public School
|N004
|École Saint-Joseph (Wawa),École publique l’Escalade (Wawa),St. Augustine French Immersion Catholic School (Wawa),Sir James Dunn Public School
|N005
|École secondaire catholique Saint-Joseph (Wawa),Michipicoten High School,École Saint-Joseph (Wawa),St. Augustine French Immersion Catholic School (Wawa),Sir James Dunn Public School
|N006
|École secondaire catholique Saint-Joseph (Wawa),Michipicoten High School,École publique l’Escalade (Wawa),St. Augustine French Immersion Catholic School (Wawa),Sir James Dunn Public School
|N010
|Michipicoten High School
|White River
|N009
|St Basil’s Catholic School (White River)
- Sault Ste Marie Area – including Batchawana, Goulais River, Searchmont & area (bus Routes: S089, S091, S095, S096, S098, S0B4, S0F6, S0F7, S0G1, S0G2, S0G2, S0G3, S0H1, S0H3, S0H4, and S0S11.
- Mountain View Public School will be closed for today
- North Shore Area – including Iron Bridge, Blind River, Elliot Lake, Spanish & area. Route E026 servicing
Central Algoma Area – including Echo Bay, Bruce Mines, Desbarats, St. Joe Island, Thessalon & area No alerts in this area, transportation is running as per normal schedule.
Latest posts by Brenda Stockton (see all)
- Hwy Closures (17, 11, 631, 101) UPDATED 09:52 - January 14, 2026
- Wednesday Morning News – January 14 - January 14, 2026
- Bus Cancellations - January 14, 2026