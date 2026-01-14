Breaking News

Bus Cancellations

The Algoma & Huron-Superior Transportation Services has advised that due to poor weather and road conditions, the following buses are not running:

  • Wawa, White River, Chapleau & Hornepayne.
    • Schools will remain open.
Chapleau N12 École séparée Sacré-Coeur (Chapleau),Our Lady of Fatima Catholic School (Chapleau)
N2 École séparée Sacré-Coeur (Chapleau),École secondaire catholique Trillium (Chapleau),Our Lady of Fatima Catholic School (Chapleau),Chapleau High School,Chapleau Public School
N3 École séparée Sacré-Coeur (Chapleau),Our Lady of Fatima Catholic School (Chapleau)
N4 École secondaire catholique Trillium (Chapleau),Chapleau High School
N5 École séparée Sacré-Coeur (Chapleau),École secondaire catholique Trillium (Chapleau),Our Lady of Fatima Catholic School (Chapleau),Chapleau High School,Chapleau Public School
N6 École séparée Sacré-Coeur (Chapleau),École secondaire catholique Trillium (Chapleau),Our Lady of Fatima Catholic School (Chapleau),Chapleau High School,Chapleau Public School
N8 Chapleau Public School
N9 École séparée Sacré-Coeur (Chapleau),École secondaire catholique Trillium (Chapleau),Our Lady of Fatima Catholic School (Chapleau),Chapleau High School,Chapleau Public School
Hornepayne N01 Holy Name of Jesus Catholic School (Hornepayne),Hornepayne Public School,École Saint Nom de Jésus (Hornepayne)
Spanish E026 École séparée Sainte-Anne (Spanish)
Wawa N001 St. Augustine French Immersion Catholic School (Wawa),Sir James Dunn Public School
N002 École secondaire catholique Saint-Joseph (Wawa),Michipicoten High School
N003 Michipicoten High School,École Saint-Joseph (Wawa),École publique l’Escalade (Wawa),St. Augustine French Immersion Catholic School (Wawa),Sir James Dunn Public School
N004 École Saint-Joseph (Wawa),École publique l’Escalade (Wawa),St. Augustine French Immersion Catholic School (Wawa),Sir James Dunn Public School
N005 École secondaire catholique Saint-Joseph (Wawa),Michipicoten High School,École Saint-Joseph (Wawa),St. Augustine French Immersion Catholic School (Wawa),Sir James Dunn Public School
N006 École secondaire catholique Saint-Joseph (Wawa),Michipicoten High School,École publique l’Escalade (Wawa),St. Augustine French Immersion Catholic School (Wawa),Sir James Dunn Public School
N010 Michipicoten High School
White River N009 St Basil’s Catholic School (White River)

 

  • Sault Ste Marie Area – including Batchawana, Goulais River, Searchmont & area (bus Routes: S089, S091, S095, S096, S098, S0B4, S0F6, S0F7, S0G1, S0G2, S0G2, S0G3, S0H1, S0H3, S0H4, and S0S11.
    • Mountain View Public School will be closed for today

 

  • North Shore Area – including Iron Bridge, Blind River, Elliot Lake, Spanish & area. Route E026 servicing

 

Central Algoma Area – including Echo Bay, Bruce Mines, Desbarats, St. Joe Island, Thessalon & area No alerts in this area, transportation is running as per normal schedule.

Brenda Stockton
Latest posts by Brenda Stockton (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*