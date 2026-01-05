Winter Road Conditions & Weather – Monday, January 5th

Jan 5, 2026 at 06:15
|Hwy 101
|From Opishing River Br to Shawmere River
|Partly snow covered
|Good
|Yes
|2026-01-05 05:25
|From Shawmere River to Highway 651
|Snow covered
|Snow packed
|Good
|No
|2026-01-05 05:30
|From Highway 651 to Wawa
|Snow covered
|Snow packed
|Fair
|No
|2026-01-05 05:29
|Hwy 129
|From Thessalon to Hinckler Lake
|Snow covered
|Good
|No
|2026-01-05 05:28
|From Hinckler Lake to Chapleau
|Snow covered
|Snow packed
|Good
|No
|2026-01-05 05:30
|Hwy 17
|From Sault Ste Marie to Batchawana
|Snow covered
|Snow packed
|Good
|Yes
|2026-01-05 05:29
|From Batchawana to Mijinemunghshing Lake
|Snow covered
|Snow packed
|Good
|Yes
|2026-01-05 05:29
|From Mijinemunghshing Lake to Wawa
|Snow covered
|Snow packed
|Fair
|No
|2026-01-05 05:29
|From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa
|Snow covered
|Snow packed
|Fair
|No
|2026-01-05 05:29
|From Paint Lake Road to Mobert
|Snow covered
|Snow packed
|Fair
|No
|2026-01-05 05:30
|From Mobert to Marathon
|Snow covered
|Partly snow packed
|Good
|No
|2026-01-05 02:41
|Hwy 519
|Hwy 17 – Dubreuilville
|Snow covered
|Snow packed
|Fair
|No
|2026-01-05 05:30
|Hwy 547
|From Highway 101 to Hawk Junction
|Snow covered
|Snow packed
|Fair
|No
|2026-01-05 05:29
|Hwy 631
|From White River to Highway 11
|Bare and dry road
|Partly snow packed
|Good
|No
|2026-01-04 21:25
|Hwy 651
|From Highway 101 to Missinabi
|Snow covered
|Snow packed
|Fair
|No
|2026-01-05 05:29
|Hwy 667
|From Sultan to Highway 129
|Snow covered
|Snow packed
|Good
|No
|2026-01-05 05:30
