Winter Road Conditions & Weather – Monday, January 5th

Jan 5, 2026 at 06:15

Hwy 101 From Opishing River Br to Shawmere River Partly snow covered Good Yes 2026-01-05 05:25
From Shawmere River to Highway 651 Snow covered Snow packed Good No 2026-01-05 05:30
From Highway 651 to Wawa Snow covered Snow packed Fair No 2026-01-05 05:29
Hwy 129 From Thessalon to Hinckler Lake Snow covered Good No 2026-01-05 05:28
From Hinckler Lake to Chapleau Snow covered Snow packed Good No 2026-01-05 05:30
Hwy 17 From Sault Ste Marie to Batchawana Snow covered Snow packed Good Yes 2026-01-05 05:29
From Batchawana to Mijinemunghshing Lake Snow covered Snow packed Good Yes 2026-01-05 05:29
From Mijinemunghshing Lake to Wawa Snow covered Snow packed Fair No 2026-01-05 05:29
From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa Snow covered Snow packed Fair No 2026-01-05 05:29
From Paint Lake Road to Mobert Snow covered Snow packed Fair No 2026-01-05 05:30
From Mobert to Marathon Snow covered Partly snow packed Good No 2026-01-05 02:41
Hwy 519 Hwy 17 – Dubreuilville Snow covered Snow packed Fair No 2026-01-05 05:30
Hwy 547 From Highway 101 to Hawk Junction Snow covered Snow packed Fair No 2026-01-05 05:29
Hwy 631 From White River to Highway 11 Bare and dry road Partly snow packed Good No 2026-01-04 21:25
Hwy 651 From Highway 101 to Missinabi Snow covered Snow packed Fair No 2026-01-05 05:29
Hwy 667 From Sultan to Highway 129 Snow covered Snow packed Good No 2026-01-05 05:30
