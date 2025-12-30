Breaking News

Winter Road Conditions & Weather – Tuesday, December 30th

Dec 30, 2025 at 07:00

Primary Conditions Secondary Conditions Visibility Drifting Last Updated
Hwy 101 From Opishing River Br to Shawmere River Partly snow packed Snow covered Poor Yes 2025-12-30 05:24
From Shawmere River to Highway 651 Snow packed Good Yes 2025-12-30 05:31
From Highway 651 to Wawa Snow packed Good No 2025-12-30 05:31
Hwy 129 From Thessalon to Hinckler Lake Snow covered Snow packed Good Yes 2025-12-30 05:29
From Hinckler Lake to Chapleau Snow packed Good Yes 2025-12-30 05:31
Hwy 17 From Sault Ste Marie to Batchawana Snow packed Good Yes 2025-12-30 05:30
From Batchawana to Mijinemunghshing Lake Snow packed Good Yes 2025-12-30 05:30
From Mijinemunghshing Lake to Wawa Snow packed Good No 2025-12-30 05:31
From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa Snow packed Good No 2025-12-30 05:31
From Paint Lake Road to Mobert Snow covered Good Yes 2025-12-30 05:31
From Marathon to Mobert Partly snow covered Partly snow packed, Partly ice covered Good Yes 2025-12-30 02:44
Hwy 519 Hwy 17 – Dubreuilville Snow covered Good Yes 2025-12-30 05:31
Hwy 547 From Highway 101 to Hawk Junction Snow packed Good No 2025-12-30 05:31
Hwy 631 From White River to Highway 11 Partly snow packed Fair Yes 2025-12-30 05:31
Hwy 651 From Highway 101 to Missinabi Snow packed Good No 2025-12-30 05:31
Hwy 667 From Sultan to Highway 129 Snow packed Good No 2025-12-30 05:31
