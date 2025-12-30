Winter Road Conditions & Weather – Tuesday, December 30th

Dec 30, 2025 at 07:00
|Primary Conditions
|Secondary Conditions
|Visibility
|Drifting
|Last Updated
|Hwy 101
|From Opishing River Br to Shawmere River
|Partly snow packed
|Snow covered
|Poor
|Yes
|2025-12-30 05:24
|From Shawmere River to Highway 651
|Snow packed
|Good
|Yes
|2025-12-30 05:31
|From Highway 651 to Wawa
|Snow packed
|Good
|No
|2025-12-30 05:31
|Hwy 129
|From Thessalon to Hinckler Lake
|Snow covered
|Snow packed
|Good
|Yes
|2025-12-30 05:29
|From Hinckler Lake to Chapleau
|Snow packed
|Good
|Yes
|2025-12-30 05:31
|Hwy 17
|From Sault Ste Marie to Batchawana
|Snow packed
|Good
|Yes
|2025-12-30 05:30
|From Batchawana to Mijinemunghshing Lake
|Snow packed
|Good
|Yes
|2025-12-30 05:30
|From Mijinemunghshing Lake to Wawa
|Snow packed
|Good
|No
|2025-12-30 05:31
|From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa
|Snow packed
|Good
|No
|2025-12-30 05:31
|From Paint Lake Road to Mobert
|Snow covered
|Good
|Yes
|2025-12-30 05:31
|From Marathon to Mobert
|Partly snow covered
|Partly snow packed, Partly ice covered
|Good
|Yes
|2025-12-30 02:44
|Hwy 519
|Hwy 17 – Dubreuilville
|Snow covered
|Good
|Yes
|2025-12-30 05:31
|Hwy 547
|From Highway 101 to Hawk Junction
|Snow packed
|Good
|No
|2025-12-30 05:31
|Hwy 631
|From White River to Highway 11
|Partly snow packed
|Fair
|Yes
|2025-12-30 05:31
|Hwy 651
|From Highway 101 to Missinabi
|Snow packed
|Good
|No
|2025-12-30 05:31
|Hwy 667
|From Sultan to Highway 129
|Snow packed
|Good
|No
|2025-12-30 05:31
