Winter Road Conditions & Weather – Sunday, December 28th

Dec 28, 2025 at 06:05
Freezing rain/rain has been falling in Wawa for the past two hours.
|Hwy 101
|From Opishing River Br to Shawmere River
|Snow covered
|Partly ice covered
|Good
|No
|2025-12-28 05:28
|From Shawmere River to Highway 651
|Bare and wet road
|Partly snow packed
|Good
|No
|2025-12-28 05:35
|From Highway 101 to Missinabi
|Snow packed
|Fair
|No
|2025-12-28 05:36
|Hwy 129
|From Thessalon to Hinckler Lake
|Snow covered
|Snow packed
|Good
|No
|2025-12-28 05:31
|From Hinckler Lake to Chapleau
|Partly snow packed
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-12-28 05:35
|Hwy 17
|From Sault Ste Marie to Batchawana
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-12-28 05:32
|From Batchawana to Mijinemunghshing Lake
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-12-28 05:34
|From Batchawana to Mijinemunghshing Lake
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-12-28 05:34
|From Mijinemunghshing Lake to Wawa
|Ice covered
|Snow covered
|Fair
|No
|2025-12-28 05:36
|From Paint Lake Road to Mobert
|Snow covered
|Snow packed
|Fair
|No
|2025-12-28 05:36
|From Marathon to Mobert
|Bare and wet road
|Partly snow covered,
Partly ice covered
|Good
|No
|2025-12-28 02:41
|Hwy 519
|Hwy 17 – Dubreuilville
|Snow covered
|Snow packed
|Fair
|No
|2025-12-28 05:36
|Hwy 547
|From Highway 101 to Hawk Junction
|Ice covered
|Snow covered
|Fair
|No
|2025-12-28 05:36
|Hwy 631
|From White River to Highway 11
|Bare and wet road
|Partly snow packed, Partly ice covered
|Good
|No
|2025-12-27 21:38
|Hwy 651
|From Highway 101 to Missinabi
|Snow packed
|Fair
|No
|2025-12-28 05:36
|Hwy 667
|From Sultan to Highway 129
|Snow packed
|Good
|No
|2025-12-28 05:35
