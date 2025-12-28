Breaking News

Winter Road Conditions & Weather – Sunday, December 28th

Dec 28, 2025 at 06:05

Freezing rain/rain has been falling in Wawa for the past two hours.

Hwy 101 From Opishing River Br to Shawmere River Snow covered Partly ice covered Good No 2025-12-28 05:28
From Shawmere River to Highway 651 Bare and wet road Partly snow packed Good No 2025-12-28 05:35
From Highway 101 to Missinabi Snow packed Fair No 2025-12-28 05:36
Hwy 129 From Thessalon to Hinckler Lake Snow covered Snow packed Good No 2025-12-28 05:31
From Hinckler Lake to Chapleau Partly snow packed Bare and wet road Good No 2025-12-28 05:35
Hwy 17 From Sault Ste Marie to Batchawana Bare and wet road Good No 2025-12-28 05:32
From Batchawana to Mijinemunghshing Lake Bare and wet road Good No 2025-12-28 05:34
From Batchawana to Mijinemunghshing Lake Bare and wet road Good No 2025-12-28 05:34
From Mijinemunghshing Lake to Wawa Ice covered Snow covered Fair No 2025-12-28 05:36
From Paint Lake Road to Mobert Snow covered Snow packed Fair No 2025-12-28 05:36
From Marathon to Mobert Bare and wet road Partly snow covered,
Partly ice covered		 Good No 2025-12-28 02:41
Hwy 519 Hwy 17 – Dubreuilville Snow covered Snow packed Fair No 2025-12-28 05:36
Hwy 547 From Highway 101 to Hawk Junction Ice covered Snow covered Fair No 2025-12-28 05:36
Hwy 631 From White River to Highway 11 Bare and wet road Partly snow packed, Partly ice covered Good No 2025-12-27 21:38
Hwy 651 From Highway 101 to Missinabi Snow packed Fair No 2025-12-28 05:36
Hwy 667 From Sultan to Highway 129 Snow packed Good No 2025-12-28 05:35
Brenda Stockton
Latest posts by Brenda Stockton (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*