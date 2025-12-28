Hwy 17 (Jackpine River, Nipigon) Closed

Dec 28, 2025 at 13:04
Hwy 17 is closed at Jackpine River Bridge due to a collision (12:22).
Dec 28, 2025 at 10:39
One lane of Hwy 17 is closed at Jackpine River Bridge due to a collision. Alternate directions of traffic are being let through the scene. The Jackpine River Bridge is about 25km south of Nipigon.
Dec 28, 2025 at 09:57
Hwy 17 closed at Jackpine River Bridge due to a collision at 9:38 a.m.
