Hwy 17 (Jackpine River, Nipigon) Closed

Dec 28, 2025 at 13:04

Hwy 17 is closed at Jackpine River Bridge due to a collision (12:22).

Dec 28, 2025 at 10:39

Photo credit to Sonya Atkins (fb)

One lane of Hwy 17 is closed at Jackpine River Bridge due to a collision. Alternate directions of traffic are being let through the scene. The Jackpine River Bridge is about 25km south of Nipigon.

Dec 28, 2025 at 09:57

Hwy 17 closed at Jackpine River Bridge due to a collision at 9:38 a.m.

