John Haight 32nd Annual Hockey Tournament

|Home
|Away
|9:00
|Woodland Warriors
|DeChampions
|10:00
|Moose on the Loose White
|Moose on the Loose Red
|11:00
|Last Call Bandits
|Haight’s Hawks
|12:00
|The Old Timers
|The Semi-Old Timers
|1:00
|DeChampions
|Woodland Warriors
|2:00
|Moose on the Loose Red
|Moose on the Loose White
|3:00
|La Tempete de Noel
|Last Call Bandits
|4:00
|The Semi-Old Timers
|The Old Timers
|5:00
|Haight’s Hawks
|Le Temepte de Noel
