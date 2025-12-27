Breaking News

John Haight 32nd Annual Hockey Tournament

9:00 Woodland Warriors DeChampions
10:00 Moose on the Loose White Moose on the Loose Red
11:00 Last Call Bandits Haight’s Hawks
12:00 The Old Timers The Semi-Old Timers
1:00 DeChampions Woodland Warriors
2:00 Moose on the Loose Red Moose on the Loose White
3:00 La Tempete de Noel Last Call Bandits
4:00 The Semi-Old Timers The Old Timers
5:00 Haight’s Hawks Le Temepte de Noel

 

