Write Your Letter – Highway Conditions

We share our deepest condolences with the family and loved ones affected by the deadly collision near Opasatika that claimed the lives of three people.

This tragedy is part of a much bigger pattern of neglect on Highways 11 and 17.

Northern highways are lifelines. There are no alternate routes. When roads are unsafe or closed, communities are cut off, people are afraid to travel, and lives are put at risk.

We ask you to write your own letter to the Premier and his ministers. Tell them how unsafe highways affect your family, your community, and your sense of safety. Personal voices matter — and they cannot be ignored. https://win.newmode.net/SaferRoadsfortheNorth

Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches touchés par la collision mortelle survenue près d’Opasatika, qui a coûté la vie à trois personnes.

Cette tragédie s’inscrit dans un problème beaucoup plus large de négligence sur les autoroutes 11 et 17.

Les autoroutes du Nord sont des voies vitales. Il n’existe aucune route de rechange. Lorsque les routes sont dangereuses ou fermées, des communautés entières se retrouvent isolées, les gens ont peur de se déplacer et des vies sont mises en danger.