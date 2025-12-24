Dec 24, 2025 at 06:36
At this time there are no closures on Hwy 11 or Hwy 17.
|Hwy 101
|From Opishing River Br to Shawmere River
|Partly snow covered
|Partly snow packed
|Good
|No
|2025-12-24 05:20
|From Shawmere River to Highway 651
|Snow packed
|Partly snow packed
|Good
|No
|2025-12-24 05:28
|From Highway 651 to Wawa
|Bare and wet road
|Partly snow covered
|Good
|No
|2025-12-24 05:27
|Hwy 129
|From Thessalon to Hinckler Lake
|Bare and wet road
|Bare and dry road, Snow packed
|Good
|No
|2025-12-24 05:24
|From Hinckler Lake to Chapleau
|Snow packed
|Partly snow packed
|Good
|No
|2025-12-24 05:28
|Hwy 17
|From Sault Ste Marie to Batchawana
|Bare and dry road
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-12-24 05:25
|From Batchawana to Mijinemunghshing Lake
|Bare and dry road
|Good
|No
|2025-12-24 05:26
|From Mijinemunghshing Lake to Wawa
|Bare and wet road
|Partly snow covered
|Good
|No
|2025-12-24 05:27
|From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa
|Bare and wet road
|Partly snow covered
|Good
|No
|2025-12-24 05:27
|From Paint Lake Road to Mobert
|Bare and dry road
|Partly snow covered
|Good
|No
|2025-12-24 05:27
|From Marathon to Mobert
|Bare and wet road
|Partly snow packed
|Good
|No
|2025-12-24 02:48
|Hwy 519
|Hwy 17 – Dubreuilville
|Bare and dry road
|Good
|No
|2025-12-24 05:27
|Hwy 547
|From Highway 101 to Hawk Junction
|Bare and wet road
|Partly snow covered
|Good
|No
|2025-12-24 05:27
|Hwy 631
|From White River to Highway 11
|Partly snow covered
|Bare and wet road, Partly snow packed
|Good
|No
|2025-12-24 05:28
|Hwy 651
|From Highway 101 to Missinabi
|Snow packed
|Good
|No
|2025-12-24 05:27
|Hwy 667
|From Sultan to Highway 129
|Snow packed
|Good
|No
|2025-12-24 05:28
Latest posts by Brenda Stockton (see all)
- Wednesday Morning News – December 24th - December 24, 2025
- Winter Road Conditions & Weather – Wednesday, December 24 - December 24, 2025
- Tuesday Morning News – December 23rd - December 23, 2025