Winter Road Conditions & Weather – Wednesday, December 24

Dec 24, 2025 at 06:36

At this time there are no closures on Hwy 11 or Hwy 17.

Hwy 101 From Opishing River Br to Shawmere River Partly snow covered Partly snow packed Good No 2025-12-24 05:20
From Shawmere River to Highway 651 Snow packed Partly snow packed Good No 2025-12-24 05:28
From Highway 651 to Wawa Bare and wet road Partly snow covered Good No 2025-12-24 05:27
Hwy 129 From Thessalon to Hinckler Lake Bare and wet road Bare and dry road, Snow packed Good No 2025-12-24 05:24
From Hinckler Lake to Chapleau Snow packed Partly snow packed Good No 2025-12-24 05:28
Hwy 17 From Sault Ste Marie to Batchawana Bare and dry road Bare and wet road Good No 2025-12-24 05:25
From Batchawana to Mijinemunghshing Lake Bare and dry road Good No 2025-12-24 05:26
From Mijinemunghshing Lake to Wawa Bare and wet road Partly snow covered Good No 2025-12-24 05:27
From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa Bare and wet road Partly snow covered Good No 2025-12-24 05:27
From Paint Lake Road to Mobert Bare and dry road Partly snow covered Good No 2025-12-24 05:27
From Marathon to Mobert Bare and wet road Partly snow packed Good No 2025-12-24 02:48
Hwy 519 Hwy 17 – Dubreuilville Bare and dry road Good No 2025-12-24 05:27
Hwy 547 From Highway 101 to Hawk Junction Bare and wet road Partly snow covered Good No 2025-12-24 05:27
Hwy 631 From White River to Highway 11 Partly snow covered Bare and wet road, Partly snow packed Good No 2025-12-24 05:28
Hwy 651 From Highway 101 to Missinabi Snow packed Good No 2025-12-24 05:27
Hwy 667 From Sultan to Highway 129 Snow packed Good No 2025-12-24 05:28
