Winter Road Conditions & Weather – Tuesday, December 23rd

Dec 23, 2025 at 06:10
|Primary Conditions
|Secondary Conditions
|Visibility
|Drifting
|Last Updated
|Hwy 101
|From Opishing River Br to Shawmere River
|Bare and dry road
|Bare and wet road, Partly ice covered
|Good
|No
|2025-12-23 05:28
|From Shawmere River to Highway 651
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-12-23 05:48
|From Highway 651 to Wawa
|Hwy 129
|From Thessalon to Hinckler Lake
|Bare and wet road
|Partly snow packed
|Good
|No
|2025-12-23 05:44
|From Hinckler Lake to Chapleau
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-12-23 05:48
|Hwy 17
|From Sault Ste Marie to Batchawana
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-12-23 05:46
|From Batchawana to Mijinemunghshing Lake
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-12-23 05:47
|From Mijinemunghshing Lake to Wawa
|Bare and dry road
|Bare and wet road, Partly ice covered
|Good
|No
|2025-12-23 05:47
|From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa
|Bare and dry road
|Bare and wet road, Partly ice covered
|Good
|No
|2025-12-23 05:47
|From Paint Lake Road to Mobert
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-12-23 05:48
|From Marathon to Mobert
|Partly snow covered
|Snow covered
|Good
|No
|2025-12-23 06:28
|Hwy 519
|Hwy 17 – Dubreuilville
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-12-23 05:48
|Hwy 547
|From Highway 101 to Hawk Junction
|Bare and wet road
|Partly snow covered
|Good
|No
|2025-12-23 05:47
|Hwy 631
|From White River to Highway 11
|Partly snow packed
|Good
|No
|2025-12-23 03:00
|Hwy 651
|From Highway 101 to Missinabi
|Snow packed
|Good
|No
|2025-12-23 05:47
|Hwy 667
|From Sultan to Highway 129
|Snow packed
|Good
|No
|2025-12-23 05:48
