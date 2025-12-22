Dec 22, 2025 at 06:05
|Primary Conditions
|Secondary Conditions
|Visibility
|Drifting
|Last Updated
|Hwy 101
|From Opishing River Br to Shawmere River
|Partly snow covered
|Partly snow packed, Partly ice covered
|Fair
|Yes
|2025-12-22 05:22
|From Shawmere River to Highway 651
|Bare and wet road
|Partly snow packed
|Good
|No
|2025-12-22 05:30
|From Highway 651 to Wawa
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-12-22 05:29
|Hwy 129
|From Thessalon to Hinckler Lake
|Bare and wet road
|Snow covered
|Good
|No
|2025-12-22 05:25
|From Hinckler Lake to Chapleau
|Bare and wet road
|Partly snow packed
|Good
|No
|2025-12-22 05:30
|Highway 17
|From Sault Ste Marie to Batchawana
|Partly snow packed
|Good
|No
|2025-12-22 05:28
|Highway 17
|From Batchawana to Mijinemunghshing Lake
|Bare and wet road
|Partly snow packed
|Good
|Yes
|2025-12-22 05:28
|From Mijinemunghshing Lake to Wawa
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-12-22 05:29
|From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-12-22 05:29
|From Paint Lake Road to Mobert
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-12-22 05:29
|From Marathon to Mobert
|Partly snow packed
|Bare and wet road, partly ice covered
|Good
|No
|2025-12-22 02:46
|Hwy 519
|Hwy 17 – Dubreuilville
|Bare and wet road
|Snow covered
|Good
|No
|2025-12-22 05:29
|Hwy 547
|From Highway 101 to Hawk Junction
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-12-22 05:29
|Hwy 631
|From White River to Highway 11
|Snow psvkrf
|Bare and dry road, Bare and wet road, Partly snow packed
|Good
|No
|2025-12-22 05:30
|Hwy 651
|From Highway 101 to Missinabi
|Snow packed
|Good
|No
|2025-12-22 05:29
|Hwy 667
|From Sultan to Highway 129
|Snow packed
|Good
|No
|2025-12-22 05:30
Latest posts by Brenda Stockton (see all)
- Winter Road Conditions & Weather – Monday, December 22nd - December 22, 2025
- Highway Closures & Openings (13:37) - December 21, 2025
- Hwy 17 (Marathon to Terrace Bay) OPEN - December 20, 2025