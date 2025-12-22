Breaking News

Winter Road Conditions & Weather – Monday, December 22nd

Dec 22, 2025 at 06:05

Primary Conditions Secondary Conditions Visibility Drifting Last Updated
Hwy 101 From Opishing River Br to Shawmere River Partly snow covered Partly snow packed, Partly ice covered Fair Yes 2025-12-22 05:22
From Shawmere River to Highway 651 Bare and wet road Partly snow packed Good No 2025-12-22 05:30
From Highway 651 to Wawa Bare and wet road Good No 2025-12-22 05:29
Hwy 129 From Thessalon to Hinckler Lake Bare and wet road Snow covered Good No 2025-12-22 05:25
From Hinckler Lake to Chapleau Bare and wet road Partly snow packed Good No 2025-12-22 05:30
Highway 17 From Sault Ste Marie to Batchawana Partly snow packed Good No 2025-12-22 05:28
Highway 17 From Batchawana to Mijinemunghshing Lake Bare and wet road Partly snow packed Good Yes 2025-12-22 05:28
From Mijinemunghshing Lake to Wawa Bare and wet road Good No 2025-12-22 05:29
From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa Bare and wet road Good No 2025-12-22 05:29
From Paint Lake Road to Mobert Bare and wet road Good No 2025-12-22 05:29
From Marathon to Mobert Partly snow packed Bare and wet road, partly ice covered Good No 2025-12-22 02:46
Hwy 519 Hwy 17 – Dubreuilville Bare and wet road Snow covered Good No 2025-12-22 05:29
Hwy 547 From Highway 101 to Hawk Junction Bare and wet road Good No 2025-12-22 05:29
Hwy 631 From White River to Highway 11 Snow psvkrf Bare and dry road, Bare and wet road, Partly snow packed Good No 2025-12-22 05:30
Hwy 651 From Highway 101 to Missinabi Snow packed Good No 2025-12-22 05:29
Hwy 667 From Sultan to Highway 129 Snow packed Good No 2025-12-22 05:30
