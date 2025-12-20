Winter Road Conditions & Weather – Saturday, December 20th

Dec 20, 2025 at 06:06
A Yellow Snowfall Warning is in effect for most of the area (at the time of this report):
- Reduced visibility in heavy snow and blowing snow.
- Local snowfall amounts of 10 to 15 cm.
An Alberta Clipper passing through the region is expected to create hazardous travel conditions today near the shores of Lake Superior due to lake-enhanced snowfall. Strong southerly winds gusting up to 60 km/h will also accompany this snowfall.
Visibility will likely be reduced at times. Road closures are possible.
Prepare for quickly changing and deteriorating travel conditions.
|Hwy 101
|From Opishing River Br to Shawmere River
|Partly snow covered
|Partly snow packed, Partly ice covered
|Good
|No
|2025-12-20 05:15
|From Shawmere River to Highway 651
|Snow packed
|Good
|No
|2025-12-20 05:31
|From Highway 651 to Wawa
|Snow covered
|Snow packed
|Fair
|No
|2025-12-20 05:29
|Hwy 129
|From Thessalon to Hinckler Lake
|Snow packed
|Good
|No
|2025-12-20 05:27
|From Hinckler Lake to Chapleau
|Snow packed
|Good
|No
|2025-12-20 05:31
|Hwy 17
|From Sault Ste Marie to Batchawana
|Partly snow packed
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-12-20 05:28
|From Batchawana to Mijinemunghshing Lake
|Bare and wet road
|Partly snow covered
|Good
|No
|2025-12-20 05:28
|From Mijinemunghshing Lake to Wawa
|Snow covered
|Snow packed
|Fair
|No
|2025-12-20 05:29
|From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa
|Snow covered
|Snow packed
|Fair
|No
|2025-12-20 05:29
|From Paint Lake Road to Mobert
|Snow covered
|Snow packed
|Fair
|No
|2025-12-20 05:30
|From Marathon to Mobert
|Snow covered
|Partly snow covered, Partly ice covered
|Fair
|No
|2025-12-20 03:06
|Hwy 519
|Hwy 17 – Dubreuilville
|Snow covered
|Snow packed
|Fair
|No
|2025-12-20 05:30
|Hwy 547
|From Highway 101 to Hawk Junction
|Snow covered
|Snow packed
|Fair
|No
|2025-12-20 05:29
|Hwy 631
|From White River to Highway 11
|Snow covered
|Snow packed
|Fair
|No
|2025-12-20 05:30
|Hwy 651
|From Highway 101 to Missinabi
|Snow packed
|Fair
|No
|2025-12-20 05:29
|Hwy 667
|From Sultan to Highway 129
|Snow packed
|Good
|No
|2025-12-20 05:31
