Winter Road Conditions – Monday, December 1st

Dec 1, 2025 at 06:50

Primary Conditions Secondary Conditions Visibility Drifting Last Updated
Hwy 101 From Opishing River Br to Shawmere River Bare and wet road Partly snow covered Good No 2025-12-01 05:11
From Shawmere River to Highway 651 Bare and wet road Snow packed Good No 2025-12-01 05:25
Hwy 129 From Thessalon to Hinckler Lake Partly snow packed Good No 2025-12-01 05:20
From Hinckler Lake to Chapleau Bare and wet road Snow packed Good No 2025-12-01 05:25
Hwy 17 From Sault Ste Marie to Batchawana Bare and wet road Snow covered Fair No 2025-12-01 05:24
From Batchawana to Mijinemunghshing Lake Bare and wet road Bare and dry road Good No 2025-12-01 05:24
From Mijinemunghshing Lake to Wawa Bare and dry road Bare and wet road Good No 2025-12-01 05:25
From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa Bare and dry road Bare and wet road Good No 2025-12-01 05:25
From Paint Lake Road to Mobert Bare and wet road Bare and dry road Good No 2025-12-01 05:25
From Marathon to Mobert Bare and dry road Bare and wet road Good No 2025-12-01 02:40
Hwy 519 Hwy 17 – Dubreuilville Bare and wet road Bare and dry road Good No 2025-12-01 05:25
Hwy 547 From Hwy 101 to Hawk Junction Bare and dry road Bare and wet road Good No 2025-12-01 05:25
Hwy 631 From White River to Hornepayne to Highway 11 Bare and wet road Partly snow covered Good No 2025-11-30 22:01
Hwy 651 From Hwy 101 to Missinabi Bare and dry road Bare and wet road Good No 2025-12-01 05:25
Hwy 667 From Sultan to Highway 129 now packed Good No 2025-12-01 05:25
