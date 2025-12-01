Winter Road Conditions – Monday, December 1st

Dec 1, 2025 at 06:50
|Primary Conditions
|Secondary Conditions
|Visibility
|Drifting
|Last Updated
|Hwy 101
|From Opishing River Br to Shawmere River
|Bare and wet road
|Partly snow covered
|Good
|No
|2025-12-01 05:11
|From Shawmere River to Highway 651
|Bare and wet road
|Snow packed
|Good
|No
|2025-12-01 05:25
|Hwy 129
|From Thessalon to Hinckler Lake
|Partly snow packed
|Good
|No
|2025-12-01 05:20
|From Hinckler Lake to Chapleau
|Bare and wet road
|Snow packed
|Good
|No
|2025-12-01 05:25
|Hwy 17
|From Sault Ste Marie to Batchawana
|Bare and wet road
|Snow covered
|Fair
|No
|2025-12-01 05:24
|From Batchawana to Mijinemunghshing Lake
|Bare and wet road
|Bare and dry road
|Good
|No
|2025-12-01 05:24
|From Mijinemunghshing Lake to Wawa
|Bare and dry road
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-12-01 05:25
|From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa
|Bare and dry road
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-12-01 05:25
|From Paint Lake Road to Mobert
|Bare and wet road
|Bare and dry road
|Good
|No
|2025-12-01 05:25
|From Marathon to Mobert
|Bare and dry road
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-12-01 02:40
|Hwy 519
|Hwy 17 – Dubreuilville
|Bare and wet road
|Bare and dry road
|Good
|No
|2025-12-01 05:25
|Hwy 547
|From Hwy 101 to Hawk Junction
|Bare and dry road
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-12-01 05:25
|Hwy 631
|From White River to Hornepayne to Highway 11
|Bare and wet road
|Partly snow covered
|Good
|No
|2025-11-30 22:01
|Hwy 651
|From Hwy 101 to Missinabi
|Bare and dry road
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-12-01 05:25
|Hwy 667
|From Sultan to Highway 129
|now packed
|Good
|No
|2025-12-01 05:25
