Men’s Curling Standings – November 26

Team Rank Wins GP
TERRIS, Tom 1 4 4
LESCHISHIN, Mark 2 3 4
TERRIS, Spencer 2 3 4
BUMSTEAD, Aaron 4 1 4
MORRISON, Matthew 4 1 4
HALE, Ron 6 0 4

 

Game Schedule for Monday, December 1st.

Ice 1 Ice 2 Ice 3 Ice 4
HALE BUMSTEAD LESCHISHIN
T.TERRIS MORRISON S.TERRIS
