Mixed Curling Standings – November 24

Team Rank Wins G.P.
LESCHISHIN, Barb 1 3 3
DUGGAN, Sarah 2 2 3
FAHRER, Tom 2 2 3
GLOVER, Justine 2 2 3
TERRIS, Tom 2 2 3
BUCKELL, Chris 6 1 1
HUFF, Amanda 6 1 3
MORRISON, Matthew 6 1 3
RAINVILLE, Heather 6 1 3
DERESKI, Daryl 10 0 1
HALL, Dave 10 0 1
HALL, Spencer 10 0 1
TREMBLAY, Cheryl 10 0 2

 

Game Schedule for Thursday, November 27th. Draw 1 is at 6:30 p.m., and Draw 2 is at 8:00 p.m.

Ice 1 Ice 2 Ice 3 Ice 4 BYE
BUCKELL DERESKI S. HALL RAINVILLE
FAHRER LESCHISHIN TREMBLAY
DUGGAN GLOVER D. HALL
MORRISON TERRIS HUFF
