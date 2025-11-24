|Team
|Rank
|Wins
|G.P.
|LESCHISHIN, Barb
|1
|3
|3
|DUGGAN, Sarah
|2
|2
|3
|FAHRER, Tom
|2
|2
|3
|GLOVER, Justine
|2
|2
|3
|TERRIS, Tom
|2
|2
|3
|BUCKELL, Chris
|6
|1
|1
|HUFF, Amanda
|6
|1
|3
|MORRISON, Matthew
|6
|1
|3
|RAINVILLE, Heather
|6
|1
|3
|DERESKI, Daryl
|10
|0
|1
|HALL, Dave
|10
|0
|1
|HALL, Spencer
|10
|0
|1
|TREMBLAY, Cheryl
|10
|0
|2
Game Schedule for Thursday, November 27th. Draw 1 is at 6:30 p.m., and Draw 2 is at 8:00 p.m.
|Ice 1
|Ice 2
|Ice 3
|Ice 4
|BYE
|BUCKELL
|DERESKI
|S. HALL
|RAINVILLE
|FAHRER
|LESCHISHIN
|TREMBLAY
|DUGGAN
|GLOVER
|D. HALL
|MORRISON
|TERRIS
|HUFF
Latest posts by This Media Release (see all)
- Ladies Curling Standings – November 24 - November 24, 2025
- Mixed Curling Standings – November 24 - November 24, 2025
- Hwy 17 (Schreiber to Nipigon) OPEN - November 22, 2025