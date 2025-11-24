Breaking News

Ladies Curling Standings – November 24

RANK WINS G.P.
BUSSINEAU, Denise 1 2 2
MATHIAS, Danette 1 2 2
SPENCER, Diane 1 2 2
AMOS, Tracy 4 1 1
BONITZKE, Wendy 4 1 2
CHIUPKA, Lorna 4 1 2
COE, Melanie 4 1 2
LESCHISHIN, Barb 4 1 2
PARSONS, Rochelle 4 1 2
SMITH-MORIN, Glynis 4 1 2
SZEKELY, Annik 4 1 2
MICHALCEWICZ, Sabrina 12 0 2
SWITZER, Anya 12 0 1
TAVELLA, Debbie 12 0 2
TREMBLAY, Cheryl 12 0 2

Game Schedule for Tuesday, November 25th. Draw 1 is at 6:30 p.m., and Draw 2 is at 8:00 p.m.

Ice 1 Ice 2 Ice 3 Ice 4
6:30 pm PARSOS CHIUPKA COE BUSSINEAU
LESCHISHIN TREMBLAU AMOS SZEKELY
8:00 pm MATHIAS MCIHALCEWIZ SMITH-MORIN
SWITZER TAVELLA SPENCER
BYE: BONIZKE
