Ladies Curling Standings – November 24

|RANK
|WINS
|G.P.
|BUSSINEAU, Denise
|1
|2
|2
|MATHIAS, Danette
|1
|2
|2
|SPENCER, Diane
|1
|2
|2
|AMOS, Tracy
|4
|1
|1
|BONITZKE, Wendy
|4
|1
|2
|CHIUPKA, Lorna
|4
|1
|2
|COE, Melanie
|4
|1
|2
|LESCHISHIN, Barb
|4
|1
|2
|PARSONS, Rochelle
|4
|1
|2
|SMITH-MORIN, Glynis
|4
|1
|2
|SZEKELY, Annik
|4
|1
|2
|MICHALCEWICZ, Sabrina
|12
|0
|2
|SWITZER, Anya
|12
|0
|1
|TAVELLA, Debbie
|12
|0
|2
|TREMBLAY, Cheryl
|12
|0
|2
Game Schedule for Tuesday, November 25th. Draw 1 is at 6:30 p.m., and Draw 2 is at 8:00 p.m.
|Ice 1
|Ice 2
|Ice 3
|Ice 4
|6:30 pm
|PARSOS
|CHIUPKA
|COE
|BUSSINEAU
|LESCHISHIN
|TREMBLAU
|AMOS
|SZEKELY
|8:00 pm
|MATHIAS
|MCIHALCEWIZ
|SMITH-MORIN
|SWITZER
|TAVELLA
|SPENCER
|BYE:
|BONIZKE
