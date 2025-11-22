WMHA – Wawa Travellers U11 & U13 Games this Weekend

Come out the the Michipicoten Memorial Community Centre for hockey this weekend. U11 & U13 will be playing.
|Saturday
|3:00 p.m.
|U11
|Wawa Travellers
|vs
|Iroquois Falls
|4:40 p.m.
|U13
|Wawa Travellers
|vs
|Kapuskasing Jags
|Saturday
|6:00 p.m.
|U11
|Wawa Travellers
|vs
|Iroquois Falls
|7:30 p.m.
|U13
|Wawa Travellers
|vs
|Kapuskasing Jags
|Sunday
|9:00 a.m.
|U11
|Wawa Travellers
|vs
|Iroquois Falls
|10:30 a.m.
|U13
|Wawa Travellers
|vs
|Kapuskasing Jags
