WMHA – Wawa Travellers U11 & U13 Games this Weekend

Come out the the Michipicoten Memorial Community Centre for hockey this weekend. U11 & U13 will be playing.

Saturday 3:00 p.m. U11 Wawa Travellers vs Iroquois Falls
4:40 p.m. U13 Wawa Travellers vs Kapuskasing Jags
Saturday 6:00 p.m. U11 Wawa Travellers vs Iroquois Falls
7:30 p.m. U13 Wawa Travellers vs Kapuskasing Jags
Sunday 9:00 a.m. U11 Wawa Travellers vs Iroquois Falls
10:30 a.m. U13 Wawa Travellers vs Kapuskasing Jags
