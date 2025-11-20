Breaking News

Winter Road Conditions – Thursday, November 20th

Nov 20, 2025 at 05:45

Hwy 101 From Opishing River Br to Shawmere River Bare and dry road Good No 2025-11-20 05:05
From Shawmere River to Highway 651 Bare and dry road Good No 2025-11-20 05:20
Hwy 129 From Thessalon to Hinckler Lake Bare and dry road Good No 2025-11-20 05:18
From Hinckler Lake to Chapleau Bare and dry road Good No 2025-11-20 05:20
Hwy 17 From Sault Ste Marie to Batchawana Bare and dry road Good No 2025-11-20 05:19
From Batchawana to Mijinemunghshing Lake Bare and dry road Good No 2025-11-20 05:19
From Mijinemunghshing Lake to Wawa Bare and wet road Good No 2025-11-20 05:19
From Paint Lake Road to Mobert Bare and wet road Good No 2025-11-20 05:20
From Marathon to Mobert Bare and wet road Good No 2025-11-20 02:42
Hwy 519 Hwy 17 – Dubreuilville Bare and dry road Good No 2025-11-20 05:20
Hwy 547 From Highway 101 to Hawk Junction Bare and dry road Bare and wet road Good No 2025-11-20 05:20
Hwy 631 From White River to Hornepayne to Highway 11 Jct Bare and wet road Partly snow covered Good No 2025-11-20 05:20
Hwy 651 From Highway 101 to Missinabi Bare and wet road Snow covered Good No 2025-11-20 05:20
Hwy 667 From Sultan to Highway 129 Bare and dry road Partly snow packed Good No 2025-11-20 05:20
