Breaking News

Winter Road Conditions – Saturday, November 8th

Nov 7, 2025 at 06:02

Primary Conditions Secondary Conditions Visibility Drifting Last Updated
Highway 101 From Opishing River Br to Shawmere River Partly snow covered Partly snow packed Good No 2025-11-08 05:28
Highway 101 From Shawmere River to Highway 651 Snow packed Partly snow covered Good No 2025-11-08 05:36
Highway 129 From Thessalon to Hinckler Lake Bare and dry road Bare and wet road Good No 2025-11-08 05:34
Highway 129 From Hinckler Lake to Chapleau Bare and wet road Snow packed Good No 2025-11-08 05:36
Highway 17 From Sault Ste Marie to Batchawana Bare and dry road Bare and wet road Good No 2025-11-08 05:34
Highway 17 From Batchawana to Mijinemunghshing Lake Bare and dry road Good No 2025-11-08 05:35
Highway 17 From Mijinemunghshing Lake to Wawa Bare and dry road Bare and wet road Good No 2025-11-08 05:35
Highway 17 From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa Bare and dry road Bare and wet road Good No 2025-11-08 05:35
Highway 17 From Paint Lake Road to Mobert Bare and wet road Bare and dry road Good No 2025-11-08 05:35
Highway 519 From Highway 17 – Dambrossio Township to Green Lake Road – Dunphy Township Bare and wet road Bare and dry road Good No 2025-11-08 05:35
Highway 547 From Highway 101 to Hawk Junction Bare and dry road Bare and wet road Good No 2025-11-08 05:35
Highway 631 From White River to Highway 11 Bare and wet road Partly snow covered, snow packed Good No 2025-11-08 05:44
Highway 651 From Highway 101 to Missinabi Bare and dry road Partly snow covered Good No 2025-11-08 05:35
Highway 667 From Sultan to Highway 129 Snow packed Good No 2025-11-08 05:36
