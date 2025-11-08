Winter Road Conditions – Saturday, November 8th

Nov 7, 2025 at 06:02
|Primary Conditions
|Secondary Conditions
|Visibility
|Drifting
|Last Updated
|Highway 101
|From Opishing River Br to Shawmere River
|Partly snow covered
|Partly snow packed
|Good
|No
|2025-11-08 05:28
|Highway 101
|From Shawmere River to Highway 651
|Snow packed
|Partly snow covered
|Good
|No
|2025-11-08 05:36
|Highway 129
|From Thessalon to Hinckler Lake
|Bare and dry road
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-11-08 05:34
|Highway 129
|From Hinckler Lake to Chapleau
|Bare and wet road
|Snow packed
|Good
|No
|2025-11-08 05:36
|Highway 17
|From Sault Ste Marie to Batchawana
|Bare and dry road
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-11-08 05:34
|Highway 17
|From Batchawana to Mijinemunghshing Lake
|Bare and dry road
|Good
|No
|2025-11-08 05:35
|Highway 17
|From Mijinemunghshing Lake to Wawa
|Bare and dry road
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-11-08 05:35
|Highway 17
|From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa
|Bare and dry road
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-11-08 05:35
|Highway 17
|From Paint Lake Road to Mobert
|Bare and wet road
|Bare and dry road
|Good
|No
|2025-11-08 05:35
|Highway 519
|From Highway 17 – Dambrossio Township to Green Lake Road – Dunphy Township
|Bare and wet road
|Bare and dry road
|Good
|No
|2025-11-08 05:35
|Highway 547
|From Highway 101 to Hawk Junction
|Bare and dry road
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-11-08 05:35
|Highway 631
|From White River to Highway 11
|Bare and wet road
|Partly snow covered, snow packed
|Good
|No
|2025-11-08 05:44
|Highway 651
|From Highway 101 to Missinabi
|Bare and dry road
|Partly snow covered
|Good
|No
|2025-11-08 05:35
|Highway 667
|From Sultan to Highway 129
|Snow packed
|Good
|No
|2025-11-08 05:36
