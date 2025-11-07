Breaking News

Winter Road Conditions – Friday, November 7th

Nov 7, 2025 at 06:00

Primary Conditions Secondary Conditions Visibility Drifting Last Updated Region
Hwy 101 Shawmere River to Hwy 651 Snow packed Snow covered Good No 2025-11-07 05:43 NER – Chapleau – 87
Hwy 101 Hwy 651 to Wawa Bare and wet road Snow covered Fair No 2025-11-07 05:43 NER – Wawa – 85
Hwy 129 Thessalon to Hinckler Lake Bare and wet road Good No 2025-11-07 05:41 NER – Thessalon – 82
Hwy 129 Hinckler Lake to Chapleau Bare and wet road Snow packed Good No 2025-11-07 05:44 NER – Chapleau – 87
Hwy 17  Sault Ste Marie to Batchawana Bare and wet road Good No 2025-11-07 05:42 NER – Goulais – 84
Hwy 17 Batchawana to Mijinemunghshing Lake Bare and wet road Good No 2025-11-07 05:42 NER – Batchawana – 84 B
Hwy 17 Mijinemunghshing Lake to Wawa Bare and wet road Snow covered Fair No 2025-11-07 05:43 NER – Wawa – 85
Hwy 17 From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa Snow covered Fair No 2025-11-07 05:42 NER – Wawa – 85
Hwy 17 From Paint Lake Road to Mobert Bare and wet road Snow covered Fair No 2025-11-07 05:43 NER – White River – 86
Hwy 519 Hwy 17 – to Green Lake Road Bare and wet road Snow covered Fair No 2025-11-07 05:43 NER – White River – 86
Hwy 547 Hwy 101 to Hawk Junction Bare and wet road Snow covered Fair No 2025-11-07 05:43 NER – Wawa – 85
Hwy 631 White River to Hwy 11 Snow covered Poor No 2025-11-07 05:43 NER – Hornepayne – 86 B
Hwy 651 Hwy 101 to Missinabi Bare and wet road Snow covered Fair No 2025-11-07 05:43 NER – Wawa – 85
Hwy 667 Sultan to Hwy 129 Snow packed Good No 2025-11-07 05:44 NER – Chapleau – 87

