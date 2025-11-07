Winter Road Conditions – Friday, November 7th

Nov 7, 2025 at 06:00
|Primary Conditions
|Secondary Conditions
|Visibility
|Drifting
|Last Updated
|Region
|Hwy 101
|Shawmere River to Hwy 651
|Snow packed
|Snow covered
|Good
|No
|2025-11-07 05:43
|NER – Chapleau – 87
|Hwy 101
|Hwy 651 to Wawa
|Bare and wet road
|Snow covered
|Fair
|No
|2025-11-07 05:43
|NER – Wawa – 85
|Hwy 129
|Thessalon to Hinckler Lake
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-11-07 05:41
|NER – Thessalon – 82
|Hwy 129
|Hinckler Lake to Chapleau
|Bare and wet road
|Snow packed
|Good
|No
|2025-11-07 05:44
|NER – Chapleau – 87
|Hwy 17
|Sault Ste Marie to Batchawana
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-11-07 05:42
|NER – Goulais – 84
|Hwy 17
|Batchawana to Mijinemunghshing Lake
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-11-07 05:42
|NER – Batchawana – 84 B
|Hwy 17
|Mijinemunghshing Lake to Wawa
|Bare and wet road
|Snow covered
|Fair
|No
|2025-11-07 05:43
|NER – Wawa – 85
|Hwy 17
|From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa
|Snow covered
|Fair
|No
|2025-11-07 05:42
|NER – Wawa – 85
|Hwy 17
|From Paint Lake Road to Mobert
|Bare and wet road
|Snow covered
|Fair
|No
|2025-11-07 05:43
|NER – White River – 86
|Hwy 519
|Hwy 17 – to Green Lake Road
|Bare and wet road
|Snow covered
|Fair
|No
|2025-11-07 05:43
|NER – White River – 86
|Hwy 547
|Hwy 101 to Hawk Junction
|Bare and wet road
|Snow covered
|Fair
|No
|2025-11-07 05:43
|NER – Wawa – 85
|Hwy 631
|White River to Hwy 11
|Snow covered
|Poor
|No
|2025-11-07 05:43
|NER – Hornepayne – 86 B
|Hwy 651
|Hwy 101 to Missinabi
|Bare and wet road
|Snow covered
|Fair
|No
|2025-11-07 05:43
|NER – Wawa – 85
|Hwy 667
|Sultan to Hwy 129
|Snow packed
|Good
|No
|2025-11-07 05:44
|NER – Chapleau – 87
