LDHC Seeks One Francophone Director & one Patient Advisor

The Lady Dunn Health Centre

Seeks One Francophone Director and one Patient Advisor

The Nominating Committee of the Board of Directors, as the committee responsible for bringing forward suitable candidates to the Board, is seeking applications from persons who are interested in serving as a Director or as a non-voting patient advisor.

LDHC is a multi-service hospital servicing the communities of Dubreuilville, Hawk Junction, Michipicoten First Nation, Wawa, Missanabie, and White River. LDHC is dedicated to providing programs and services in both official languages and in accordance with the French Language Service Act seeks to have francophone representation on our Board. Our Mission is “to provide our communities with high quality health services.” The Board governs the organization, and is responsible for strategic directions, capacity, quality, collaborative ventures, risk management and financial accountability. Directors act in the best interest of the corporation to ensure that the hospital fulfills its mission.

Commitment:

Attend Board meetings 10 times per year

May involve committee work

Diversity of skills, knowledge and viewpoints is desirable for a high-performing Board, and so the Board encourages applications from suitable francophone and English-speaking individuals with an interest in serving in this capacity. Consideration will be given to applicants who demonstrate one or more of the following skills/perspectives:

Previous Board or governance experience

Community leadership/presence

Cultural/lingustic diversity

Quality assurance/risk management knowledge

Financial knowledge

Interested persons are asked to submit:

A completed application form available from the Board Secretary at the hospital

A resume and two (2) references

BY 12:00 PM ON November 28th, 2025 addressed to

Chair, Nominating Committee-Board of Directors, Lady Dunn Health Centre, P.O. Box 179 Wawa, ON P0S 1K0 or by fax (705) 856-7533 or by email to [email protected] ( also contact for more information)

Le Centre de santé Lady Dunn

est à la recherche d’une administratrice ou d’un administrateur francophone et d’une conseillère ou d’un conseiller aux patients

Le comité des candidatures du conseil d’administration, qui est chargé de proposer des candidates et des candidats compétents au conseil d’administration, est à la recherche de personnes intéressées par les postes suivants : administratrice ou administrateur francophone et conseillère ou conseiller aux patients (membre sans droit de vote).

Le Centre de santé Lady Dunn (CSLD) est un hôpital multiservice qui dessert les communautés suivantes : Dubreuilville, Hawk Junction, Première Nation de Michipicoten, Wawa, Missanabie et White River. Il s’est engagé à fournir des programmes et des services dans les deux langues officielles et, conformément à la Loi sur les services en français, cherche à avoir une représentation francophone au sein de son conseil. La mission du CSLD : « Fournir des services de santé de haute qualité à nos communautés ». C’est le conseil qui gouverne l’organisme. Figurent parmi ses responsabilités les domaines suivants : orientations stratégiques, capacité, qualité, initiatives de collaboration, gestion des risques et responsabilité financière. Les membres du conseil agissent dans l’intérêt du CSLD afin de s’assurer que l’hôpital concrétise sa mission.

Engagement

Assister aux réunions du conseil 10 fois par année.

Pouvoir siéger à des comités.

Pour maximiser son rendement, un conseil doit avoir une diversité de compétences, de connaissances et de points de vue. Le conseil du CSLD encourage donc les francophones et les anglophones que ce genre de travail intéresse à poser leur candidature. Le comité étudiera les candidatures des personnes qui possèdent au moins un des attributs ci-dessous :

Expérience au sein d’un conseil ou en matière de gouvernance;

Leadership ou présence communautaire;

Expérience de la diversité culturelle ou linguistique;

Connaissances liées à l’assurance de la qualité et à la gestion des risques;

Connaissances d’ordre financier.

Les personnes que ce poste intéresse doivent faire parvenir :

un formulaire de demande dûment rempli qu’elles peuvent se procurer auprès de la secrétaire du conseil à l’hôpital;

un curriculum vitae et deux références.

Le tout doit être envoyé d’ici midi le 28 novembre 2025, par la poste à :

Présidente, comité des candidatures du conseil d’administration, Centre de santé Lady Dunn C.P. 179 Wawa (Ontario) P0S 1K0 ou, par télécopieur, au 705 856-7533, ou, par courriel, à [email protected] (adresse courriel à utiliser aussi si vous avez besoin de plus amples renseignements).