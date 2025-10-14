LDHC Board Meeting – October 20th, 2025

BOARD OF DIRECTORS
Of THE LADY DUNN HEALTH CENTRE
Date: Monday, October 20th, 2025
Time: 7:00 p.m.
For additional information, please contact
705-856-2335 Ext. 3210
Your Health: Our Commitment \ Notre engagement: votre santé
