La Société d’aide au développement des collectivités Supérieur Est cherche membre du conseil d’administration



La Société d’aide au développement des collectivités du Supérieur Est (SADCSE) a des postes à combler sur son conseil d’administration pour la région de Wawa. La SADC est une société à but non-lucratif offrant des services régionaux de développement économique et d’entreprises pour la région Supérieur Est, englobant Wawa, Chapleau, White River et Dubreuilville ainsi que les Premières Nations.

Des bénévoles en provenance de chaque communauté assument toutes les questions touchant l’exploitation, les placements, la planification et les politiques de la société. Si vous aimeriez offrir votre temps et votre enthousiasme à cet organisme, il nous ferait plaisir de vous considérer comme candidat. Les nouveaux membres reçoivent une trousse d’orientation pour faciliter leur intégration au sein du conseil d’administration. Le candidat idéal devrait posséder les atouts suivants :

avoir déjà siégé sur d’autres conseils d’administration

être disposé à voyager

posséder une connaissance de base des petites entreprises

désirer ardemment que sa communauté bénéficie des services de la SADC

avoir la capacité de travailler conjointement avec les membres des autres collectivités et posséder une optique régionale

avoir suffisamment de temps à consacrer aux fins de révision et de considération des affaires de la Société sur une base mensuelle

Supérieur Est s’engage envers la diversité au sein de l’organisation et encourage les demandes de toutes les personnes intéressées. La diversité, l’équité et l’inclusion de la composition globale du conseil d’administration de Supérieur Est seront prises en compte lors de l’évaluation des candidats pour ce poste. Si le poste de membre du Conseil d’administration de la Société d’aide au développement des collectivités Supérieur Est vous intéresse, veuillez envoyer une lettre décrivent vos qualités et un bref curriculum vitae pour examen par le conseil à Tracy Amos à [email protected] par lundi, 22 octobre, 2025.

Pour obtenir plus d’information sur les activités de la SADC, veuillez vous adresser à notre bureau au 705-856-1105 ou par courriel [email protected] ou visitez notre site Internet à www.superioreastcfdc.ca

==================================================================