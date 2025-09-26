Le gouvernement laisse tomber la population

Hier, lorsque le ministre Joël Lightbound a dévoilé le plan du gouvernement pour saccager Postes Canada, il a laissé entendre que la population avait confié au gouvernement libéral le mandat d’agir de manière décisive dans les questions politiques complexes. Les nouvelles mesures qu’il a annoncées pour « sauver Postes Canada », a-t-il dit, sont justement le genre de mesures fermes pour lesquelles la population a élu le gouvernement Carney.
Rien n’est plus faux. Le ministre Lightbound a beau essayer de faire croire ce qu’il veut, l’annonce qu’il a faite hier est une attaque directe contre le service postal public, le droit des citoyennes et citoyens de participer aux décisions politiques, et les bons emplois syndiqués partout au pays.
Le gouvernement libéral a été élu parce qu’il a promis de défendre nos grandes institutions – pas de les démolir – face à la menace de guerre économique brandie par le gouvernement américain. Nous étions censés sortir les coudes pour renforcer notre autonomie et nos infrastructures, pas pour y mettre la hache.
La population doit pouvoir s’exprimer
Il y a plusieurs mois, lorsque le gouvernement a publié, sur son site Web « Consultations auprès des Canadiens », l’avis de consultation initial pour l’« examen de la Société canadienne des postes », ce dernier indiquait que des consultations publiques seraient nécessaires afin d’examiner le Protocole du service postal canadien.
Or, plus tard, sans la moindre explication, le gouvernement a modifié ainsi l’avis de consultation : « En théorie, des consultations publiques peuvent être menées afin d’examiner le Protocole du service postal canadien […] ».
Aujourd’hui, sans avertissement et sans donner la possibilité à la population de s’exprimer, le gouvernement annonce des coupes sombres dans les services. Nous ne le laisserons pas s’en tirer à si bon compte.
C’est pourquoi nous demandons au gouvernement de mettre immédiatement fin à toutes les compressions de services à Postes Canada. Avant de mettre en œuvre toute modification du mandat de Postes Canada, le gouvernement doit permettre à la population de s’exprimer.
Nous travaillons maintenant avec nos alliés du mouvement syndical, des municipalités et des organismes de justice sociale pour faire entendre ce message à travers tout le pays.
Postes Canada retarde la présentation de ses offres
En fin d’après-midi, les médiateurs fédéraux nous ont fait savoir que Postes Canada avait besoin de plus de temps pour préparer ses nouvelles offres globales.
Postes Canada nous indiquera lundi matin si nous nous rencontrerons mercredi ou jeudi pour recevoir leurs nouvelles offres.
Selon les médiateurs fédéraux, Postes Canada a besoin de temps pour tenir compte de l’annonce faite le 25 septembre par le ministre Lightbound.
Nous devons riposter
Il faut que chaque membre participe à la lutte. L’avenir du service postal public en dépend.
Solidarité,
