Postes Canada accueille avec satisfaction les changements annoncés aujourd’hui par le gouvernement du Canada

L’annonce faite aujourd’hui par le gouvernement du Canada permettra à notre service postal national de progresser avec succès vers un avenir solide et rentable, au service des besoins en évolution de la population.

Le courrier papier est en déclin constant depuis près de vingt ans : Les volumes, qui avaient culminé à 5,5 milliards de lettres en 2006, n’étaient plus qu’à 2 milliards de lettres l’an dernier – et l’érosion n’est pas terminée. Durant la même période, la population du pays a augmenté de près du tiers, ce qui signifie qu’il faut livrer le courrier à des millions de ménages supplémentaires chaque jour.

Livrer moins de courrier à un nombre croissant d’adresses a entraîné une augmentation des coûts du service, une diminution des revenus et des pertes financières de plus en plus importantes. Postes Canada annonçait récemment avoir enregistré une perte avant impôt de 407 millions de dollars au deuxième trimestre, soit la perte avant impôt la plus importante jamais affichée en un seul trimestre. De 2018 au deuxième trimestre de 2025, les pertes d’exploitation cumulatives de l’entreprise ont atteint plus de 5 milliards de dollars.

Au milieu de 2025, face à ces pertes, Postes Canada a commencé à recevoir des injections de capitaux de la part du gouvernement du Canada afin de permettre à l’entreprise de poursuivre ses activités. En l’absence de changements importants, ces pertes continueront de s’accentuer et deviendront un fardeau pour les contribuables, ce qui n’est pas viable. La population du Canada ne doit pas continuer de financer davantage, par ses impôts, un service qu’elle utilise de moins en moins.

Dans le rapport de la commission d’enquête sur les relations de travail, en mai 2025, le commissaire William Kaplan le disait sans détour : « Postes Canada est confrontée à une crise existentielle : elle est insolvable ou en faillite. Sans changements réfléchis, mesurés, échelonnés, mais immédiats, sa situation financière continuera à se détériorer. »

Déclaration du président-directeur général de Postes Canada, Doug Ettinger :

« L’annonce d’aujourd’hui nous permettra d’apporter les changements nécessaires pour rétablir le service postal en nous transformant afin de mieux répondre aux besoins du Canada. Nous prenons cette responsabilité très au sérieux et travaillerons en étroite collaboration avec le gouvernement et notre personnel afin d’agir rapidement et de mettre en œuvre les changements requis de manière réfléchie. Notre objectif est de garantir qu’un fournisseur de livraison solide, abordable, conçu au Canada et géré par des Canadiens et des Canadiennes puisse répondre aux besoins actuels de l’économie et desserve chaque communauté partout au pays. »