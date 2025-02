Vision de la ministre St-Onge pour améliorer CBC/Radio-Canada : un choix clair pour l’avenir du Canada

SOURCE Patrimoine canadien

CBC/Radio-Canada est bien plus qu’un radiodiffuseur public. C’est l’une des grandes institutions qui, depuis près de 90 ans, façonne notre culture, relate nos histoires et protège notre souveraineté culturelle.

Notre radiodiffuseur public permet aux Canadiennes et Canadiens de se rassembler, de discuter de questions d’intérêt national, de découvrir leurs communautés, et de raconter des histoires conçues par nous et pour nous.

CBC/Radio-Canada est à la croisée de chemins. Notre souveraineté est contestée et notre intégrité culturelle est de plus en plus menacée par les plateformes numériques étrangères qui modifient le paysage médiatique et nos habitudes en matière de contenu culturel.

Malgré ces difficultés, CBC/Radio-Canada demeure un pilier de notre avenir, une institution indispensable qui reflète notre identité et nous unit. Nous devons nous assurer de maintenir sa pertinence, sa force et son indépendance pour protéger notre culture face aux pressions croissantes. Maintenant, plus que jamais, nous avons besoin d’une vision claire pour l’avenir de notre radiodiffuseur public afin d’assurer sa prospérité dans un monde en rapide évolution.

Aujourd’hui, l’honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé sa vision pour l’avenir de CBC/Radio-Canada. Les changements proposés dans le document L’avenir de CBC/Radio-Canada permettraient ce qui suit :

Des nouvelles fiables, locales et impartiales

De l’information fiable durant les situations d’urgence

La levée des frais d’abonnement aux plateformes de diffusion en continu de CBC/Radio-Canada et des publicités durant les bulletins de nouvelles

Une participation citoyenne accrue et une plus grande indépendance vis-à-vis du gouvernement

Un accent sur l’innovation et la collaboration

L’élaboration d’une stratégie autochtone en collaboration avec les communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis

Une emphase sur la séparation des services français et anglais

Un financement accru et stable enchâssé dans la loi

CBC/Radio-Canada a besoin d’un financement prévisible à long terme. Le Canada investit moins dans son radiodiffuseur public national que bien d’autres pays, dont le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et le Japon. En cette période de préoccupations croissantes concernant l’intégrité de l’information en ligne et les fermetures de salles de nouvelles au Canada, un financement prévisible de CBC/Radio-Canada lui permettrait de joindre les Canadiennes et Canadiens dans leurs communautés tout en innovant et en collaborant, ce qui serait bénéfique pour tout l’écosystème médiatique.

CBC/Radio-Canada est une société d’État indépendante, une organisation distincte responsable de ses propres activités quotidiennes. Cela comprend toutes les décisions relatives au journalisme, à la créativité et à la programmation.

Une plus grande indépendance, une programmation mettant l’accent sur les nouvelles et un financement plus prévisible permettraient à notre radiodiffuseur public de continuer à fournir des services indispensables aux Canadiennes et Canadiens, aujourd’hui comme à l’avenir. Grâce à une vision claire et modernisée, nous pouvons renforcer le rôle de CBC/Radio-Canada à titre d’institution qui informe, divertit et unit les Canadiennes et Canadiens pour les générations à venir. Choisir d’améliorer CBC/Radio-Canada, c’est choisir le Canada.

« CBC/Radio-Canada est plus qu’un radiodiffuseur, c’est un pilier de notre identité culturelle et une pierre angulaire de notre souveraineté. Depuis près d’un siècle, elle nous rassemble, fait connaître nos histoires et renforce notre dialogue national. En cette période de changements effrénés et de pressions extérieures, nous devons faire preuve d’audace pour protéger et moderniser cette institution afin qu’elle reste forte et indépendante, et qu’elle reflète véritablement ce que nous sommes. Les propositions que j’ai faites visent à honorer son héritage tout en traçant son chemin pour l’avenir. Soutenir CBC/Radio-Canada n’est pas une question partisane : c’est un engagement à soutenir notre culture, nos voix et notre avenir. ». – L’honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

Faits en bref

L’indépendance de CBC/Radio-Canada est protégée par des lois qui garantissent sa liberté d’expression et son indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation. Le gouvernement peut, par voie législative, apporter des changements de haut niveau au mandat, à la gouvernance et au financement de CBC/Radio-Canada. Toutefois, il ne peut pas lui dicter le contenu qu’elle produira ou diffusera, ni les régions qu’elle desservira, ni la façon de dépenser son argent.

Le 13 mai 2024, la ministre St-Onge a annoncé la formation d’un comité consultatif chargé de lui fournir des conseils stratégiques sur la façon de renforcer et de modifier le mandat de CBC/Radio-Canada afin qu’elle puisse continuer à remplir ses importantes fonctions sociales, culturelles et démocratiques. Les membres du comité ont rencontré la ministre pour discuter de diverses questions liées au financement, à la gouvernance et au mandat de la Société.

La Loi sur la radiodiffusion confie à la société CBC/Radio-Canada le mandat d’offrir un large éventail d’émissions qui renseignent, éclairent et divertissent la population. La Loi fixe également plusieurs objectifs pour sa programmation, notamment qu’elle soit principalement et typiquement canadienne, qu’elle contribue activement à l’expression culturelle et à l’échange des diverses formes qu’elle peut prendre, et qu’elle reflète la situation et les besoins particuliers de chaque communauté de langue officielle en situation minoritaire.

Depuis la création de CBC/Radio-Canada voilà près de 90 ans, des changements profonds ont transformé le paysage médiatique canadien, augmentant considérablement le nombre et la variété d’émissions et de services offerts. Au cours de cette période de changements, CBC/Radio-Canada a innové pour répondre aux besoins de son public sur les plateformes numériques, tout en demeurant une source fiable de nouvelles et d’information pour la population canadienne.