Réception par l’Ontario d’un rapport visant à favoriser la viabilité financière du système d’éducation postsecondaire

« Notre gouvernement a créé un Groupe d’experts chargé de fournir des conseils et de formuler des recommandations pour assurer la stabilité financière du secteur de l’enseignement postsecondaire et faire en sorte que ce dernier offre la meilleure expérience possible aux étudiantes et étudiants. »

Au cours des derniers mois, le Groupe d’experts a entrepris des recherches et des consultations avec des intervenants clés. Ses travaux reposaient sur les principes suivants :

améliorer l’expérience et l’accès des étudiantes et étudiants;

récompenser l’excellence et la viabilité financière;

renforcer l’harmonisation avec les besoins du marché du travail;

promouvoir la croissance et la prospérité économiques;

maintenir l’éducation abordable pour les familles à revenus faibles et moyens.

Le rapport du Groupe d’experts, ainsi que ses recommandations, est désormais disponible en ligne. Il s’agit d’une étape importante vers le renforcement de la qualité, de l’accessibilité et de la viabilité du secteur postsecondaire, maintenant comme dans les années à venir.

Notre gouvernement examine attentivement les recommandations du Groupe d’experts afin de tracer la voie qui permettra de continuer à renforcer le secteur postsecondaire. J’ai l’intention de travailler avec les établissements d’enseignement postsecondaire pour accroître l’efficience des activités, améliorer l’offre de programmes et la viabilité du secteur. Toutefois, avant d’accepter toute augmentation des droits de scolarité, nous devons nous assurer que les collèges et les universités prennent les mesures nécessaires pour fonctionner de la manière la plus efficiente possible. Je me réjouis de travailler avec les établissements postsecondaires dans les semaines à venir afin de déterminer la meilleure façon d’atteindre ces objectifs communs.

J’aimerais remercier les membres du Groupe d’experts et toutes les personnes qui ont pris le temps de communiquer leurs points de vue précieux dans le cadre de ce travail.

J’aimerais également exprimer toute ma gratitude à M. Harrison pour son leadership et pour avoir accepté de présider le Groupe d’experts et de partager sa grande expérience du financement, de la gouvernance et du fonctionnement des établissements postsecondaires.

Je suis convaincue qu’en continuant à collaborer avec nos partenaires, nous consoliderons les bases solides sur lesquelles notre système d’éducation postsecondaire repose et que nous le protègerons pour que les étudiantes et étudiants actuels et futurs puissent continuer de bénéficier de l’éducation de calibre mondial offerte par les établissements de l’Ontario. »