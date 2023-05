L’Ontario investit dans la prévention de l’itinérance à l’échelle de la province

Le gouvernement de l’Ontario investit près de 770 000 $ dans le but d’aider l’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance (ACMFI) à travailler de concert avec les communautés afin d’aiguiller les personnes sans abri ou à risque de le devenir vers les services et mesures de soutien dont elles ont besoin.

L’ACMFI utilisera ce financement afin de fournir un appui soutenu aux 47 gestionnaires de services de l’Ontario qui offrent des services de soutien et des programmes de prévention de l’itinérance dans les communautés locales, de façon à ce qu’ils puissent tenir à jour et enrichir leurs listes nominatives. Il s’agit de listes en temps réel des personnes en situation d’itinérance et de leurs besoins. Les listes nominatives aident les gestionnaires de services à saisir l’étendue de l’itinérance dans leurs communautés et à améliorer l’accès aux ressources dès qu’elles sont disponibles. Cela inclut l’aide au logement, comme le logement avec services de soutien et le supplément au loyer, et les services tels qu’Ontario au travail et les soins de santé.

« Les listes nominatives constituent une approche innovante et transformatrice qui fait en sorte que les personnes sans abri ont accès aux mesures de soutien et aux services dont elles ont besoin », a indiqué Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement. « Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec l’ACMFI en 2024 afin que les gestionnaires de services puissent avoir accès aux outils nécessaires, cerner les goulots d’étranglement dans le système et mieux aider leurs communautés. »

Depuis 2021, l’Ontario octroie des fonds à l’ACMFI, qui fournit du soutien sous forme d’encadrement, d’outils et de webinaires afin que les gestionnaires de services puissent consacrer plus de leur temps à leurs clients qu’aux formalités administratives. Ce financement permettra de prolonger d’une autre année le soutien à l’ACMFI.

« La poursuite de notre collaboration avec la province de l’Ontario aide les gestionnaires de services partout dans la province à mettre en place des systèmes efficaces et coordonnés pour lutter contre l’itinérance à l’échelle locale », a précisé Tim Richter, président et directeur général de l’ACMFI. « Cet important travail a aidé les communautés de London et de St. Thomas-Elgin à mettre un terme à l’itinérance parmi les anciens combattants et a aidé cinq autres gestionnaires de services à réduire de façon mesurable et vérifiable l’itinérance chronique, malgré la nouvelle vague d’itinérance observée dans l’ensemble du pays. »

« Nous sommes déterminés à répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables de notre province en investissant dans des solutions à long terme qui mettent les gens en contact direct avec les services au sein de leur communauté », a déclaré Nina Tangri, ministre associée du Logement. « C’est pourquoi nous avons investi plus de 40 % de plus dans nos programmes de prévention de l’itinérance afin que les gens puissent obtenir l’aide nécessaire pour se remettre sur pied. »

Comme cela a été annoncé dans le budget de 2023, la province injecte 202 millions de dollars supplémentaires chaque année dans le Programme de prévention de l’itinérance et le Programme de logement avec services de soutien pour les Autochtones. Ce financement se greffe à l’investissement de près de 4,4 milliards de dollars fait par le gouvernement au cours des trois dernières années pour accroître et améliorer les logements communautaires et avec services de soutien, lutter contre l’itinérance et répondre à la COVID‑19.