L’Ontario est prêt pour la saison 2023 des incendies de végétation

« Nous sommes prêt(e)s à protéger la population et les collectivités de toute la province contre les incendies de végétation, » a déclaré Graydon Smith, ministre des Richesses naturelles et des Forêts. « Nos équipes surveillent de près les conditions météorologiques pour détecter tôt les incendies. Quand cela se produit, nos garde-feu, nos pilotes et notre personnel de soutien sont prêts à combattre ces incendies et protéger les Ontarien(ne)s. »

La Province a des plans de gestion des incendies, y compris les incendies vastes et complexes, particulièrement près des collectivités et d’infrastructures d’importance critique.

« Ce sera bientôt la saison des incendies de végétation et il est d’une importance vitale d’être munis d’un plan pour répondre aux crises rapidement, efficacement et en coordination étroite avec les partenaires sur le terrain, » a dit Prabmeet Sarkaria, président du Conseil du Trésor et ministre délégué à la gestion des situations d’urgence de l’Ontario. « Notre Stratégie et plan d’action de l’Ontario pour la gestion des situations d’urgence est notre outil d’intervention en situation d’urgence et est conçu afin que l’Ontario soit sécuritaire, entraîné et préparé en tout temps. Notre engagement envers les collectivités de partout dans la province est que l’Ontario demeure prêt aux urgences et résilient, aujourd’hui et à l’avenir. »

L’Ontario combat les incendies de végétation, protège les collectivités et maintient la sécurité publique en collaboration avec les chefs de file communautaires, les organismes autochtones d’intervention en cas d’urgence et d’autres agences. La participation dans des ententes avec des partenaires, provinciaux, fédéraux et internationaux permet aussi le partage de personnel, d’équipement et d’aéronefs entre les agences pendant les périodes d’escalade de l’activité des incendies de végétation.

Environ 50 % des incendies de végétation sont causés par les humains. La population peut agir pour réduire les risques d’incendie de végétation.

Avant d’allumer un feu à l’extérieur, consultez la carte interactive Incendies de forêt et connaissez les dangers d’incendie ainsi que les restrictions en vigueur dans la région. Suivez les règles concernant les feux en plein air de l’Ontario, y compris de ne pas allumer de feu plus de deux heures avant le coucher du soleil et de l’éteindre au plus tard deux heures après le lever du soleil.

Veillez à ce que les feux de camp demeurent de petite dimension et soient entièrement éteints à la fin de la soirée ou avant de quitter les lieux. Des outils et de l’eau doivent être à portée pour contrôler le feu.

Pour en savoir plus sur les moyens de préparer votre collectivité ou votre propriété afin de réduire les risques ou les effets des incendies de végétation, consultez Comment prévenir les incendies de forêt | ontario.ca et Soyez Intelli-feu | ontario.ca.

L’Ontario est reconnu de par le monde en tant que chef de file en matière de gestion des incendies de végétation. Parmi les ressources dont la province dispose, on compte ce qui suit :