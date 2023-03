Travailler en partenariat pour offrir des soins de santé de qualité aux peuples autochtones

Le 2 mars 2023

Vancouver (Colombie-Britannique)

Les peuples autochtones se heurtent à des difficultés uniques lorsqu’ils tentent d’obtenir les soins de santé qu’ils méritent, notamment le manque de médecins de famille et d’infirmières praticiennes dans les communautés rurales et éloignées. Le gouvernement du Canada travaille avec des partenaires inuits, métis et des Premières Nations dans tout le pays pour remédier aux lacunes et aux inégalités systémiques dans les services de santé ainsi que pour fournir des soins de santé de qualité et adaptés à la culture.

Aujourd’hui, le premier ministre Justin Trudeau a mis en relief l’investissement fédéral annoncé récemment, soit 2 milliards de dollars supplémentaires sur 10 ans, pour aider à assurer l’accès à des services de santé de qualité et respectueux de la culture, conformément aux priorités des partenaires autochtones.

Le financement provenant du nouveau Fonds d’équité en santé autochtone sera distribué de manière à offrir un soutien aux communautés inuites, métisses et des Premières Nations. Au cours des prochains mois, le gouvernement du Canada travaillera avec des partenaires inuits, métis et des Premières Nations de tout le pays, ainsi qu’avec les provinces et les territoires, à la conception et à la mise en œuvre du Fonds, en s’assurant qu’il est conforme aux priorités régionales et communautaires en matière de santé établies par les Autochtones.

Ce nouveau fonds fait partie du plan du gouvernement visant à augmenter les investissements en santé de 198,6 milliards de dollars sur 10 ans afin d’améliorer les soins de santé partout au pays. Ce financement supplémentaire permettra d’éliminer les arriérés et de soutenir les travailleurs de première ligne qui assurent le bon fonctionnement de notre système de soins de santé; d’assurer l’accès de tous les Canadiens à une équipe de soins de santé primaires ainsi qu’à des services de qualité en matière de santé mentale et de traitement de la toxicomanie pour favoriser leur bien‑être; de veiller à ce que les patients puissent accéder à leurs propres renseignements médicaux et bénéficier du fait que ces renseignements pourront être consultés par des professionnels de la santé dans l’ensemble des provinces et des territoires.

Alors que le gouvernement du Canada continue de travailler avec les provinces et les territoires en vue de conclure des ententes bilatérales sur mesure pour le financement des soins de santé, nous nous engageons à maintenir un dialogue constructif entre les provinces et les territoires et les organisations autochtones afin de combler les lacunes, de soutenir les priorités des Autochtones en matière de santé et d’éliminer les inégalités dans le domaine de la santé pour tous.