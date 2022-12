Déclaration du premier ministre à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida

Le 1 décembre 2022

Ottawa (Ontario)

Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd’hui la déclaration suivante à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida :

« En cette Journée mondiale de lutte contre le sida, nous nous joignons aux personnes vivant avec le VIH et le sida, ici au Canada et dans le monde entier, pour nous souvenir des vies que cette épidémie nous a enlevées et montrer que nous appuyons de manière inébranlable l’atteinte des objectifs mondiaux qui consistent en zéro nouvelle infection au VIH, zéro décès dû au sida et zéro discrimination.

« Au Canada, le premier cas de sida a été rapporté en 1982. Quarante ans plus tard, près de 63 000 personnes vivent avec cette maladie dans notre pays. Selon les statistiques, près de 40 millions de personnes dans le monde vivaient avec le VIH en 2021 et on estime que la même année, les maladies liées au sida avaient coûté la vie à 650 000 personnes.

« Malgré les progrès que le Canada a réalisés dans les dernières années, de nombreuses personnes au pays n’ont pas reçu de diagnostic ou de traitement. Lors de l’événement AIDS 2022, la 24e Conférence internationale sur le sida qui s’est déroulée à Montréal l’été dernier, le gouvernement du Canada s’est engagé à verser au total 17,9 millions de dollars pour la distribution de trousses d’autodépistage du VIH et d’autres méthodes de dépistage du VIH d’un bout à l’autre du pays ainsi que du soutien aux organisations communautaires pour que le dépistage devienne plus accessible aux populations les plus touchées par le VIH.

« Cette année, le thème de la Journée mondiale de lutte contre le sida, Égalité maintenant, met en lumière les répercussions inégales de la maladie sur la planète. Collectivement, le monde s’est engagé à mettre fin à la menace pour la santé publique que représente le sida d’ici 2030. De plus, nous travaillons de concert avec nos partenaires, dont les principales populations touchées par le VIH/sida, pour que la prévention, le dépistage et le traitement du VIH soient accessibles à tous. Plus tôt cet automne, lors de la septième Conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il promettait d’injecter 1,21 milliard de dollars dans le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Cet engagement financier contribuera à la sécurité et à la santé des gens de partout dans le monde.

« En cette Journée mondiale de lutte contre le sida, je vous encourage tous à lutter contre les inégalités, les idées reçues et les préjugés qui entourent cette épidémie mondiale. Ensemble, nous pouvons mettre fin au sida et bâtir un avenir plus sûr pour tous. »