L’amélioration des normes d’entretien hivernal est un pas en avant

À l’approche de Noël chaque année, nous constatons que les demandes et les pressions sur nos jours et nos nuits s’intensifient. Même nos enfants en font l’expérience à leur propre niveau. Nous apprenons à le prendre comme une norme sociale et, d’une certaine manière, nous aimons relever le défi de répondre à de telles demandes.

En parlant d’essayer d’intégrer les choses, depuis un certain temps, j’essaie de trouver le temps de rendre visite à un bon ami. J’ai finalement décidé de passer cher lui pour un café. Dès mon arrivée, il m’a fait rentrer pour me montrer quelques améliorations qu’il avait apportées à la demande de sa femme. Il était très fier, mais ceci fut de courte durée. Sa femme est entrée et a souligné que, bien que le produit final soit excellent et ait pris beaucoup d’efforts, le vrai talent était le sien parce qu’elle n’a jamais hésité dans son engagement à mener à bien le travail malgré tous les retards et les excuses. Nous avons tous apprécié le rire aux dépens de mon ami lorsque toute la vérité est sortie.

Je partage cette histoire avec les lecteurs parce que, après des années de pressions incessantes de la part du NPD, le gouvernement Ford a enfin reconnu l’importance des routes 11 et 17 pour les résidants du Nord. Pendant des années, le NPD a tenté d’aider le gouvernement à comprendre que l’autoroute 11 et le TransCanada sont aussi essentiels pour les résidants du Nord que la série 400 dans le sud de l’Ontario. Ces routes sont des lignes de vie vitales pour les habitants du Nord de l’Ontario. Ils nous apportent de la nourriture, des médicaments, et des produits essentiels tels que l’essence et le carburant. Nous comptons quotidiennement sur ces routes pour amener nos proches au travail, à l’école, aux traitements médicaux, et à de nombreux autres besoins de voyage.

Le jour où j’ai demandé au gouvernement d’améliorer les normes d’entretien hivernal des routes est gravé dans ma mémoire. J’étais debout en train de lire titre après titre sur les décès et les blessures qui se sont produits sur les autoroutes 11 et 17. N’importe lequel d’entre eux aurait presque certainement pu être réduit ou évité complètement avec des normes de compensation améliorées.

À plusieurs reprises, le député Guy Bourgouin et le NPD ont présenté un projet de loi intitulé, Loi visant à rendre les routes du Nord de l’Ontario plus sécuritaires. Le projet de loi de Bourgouin proposait de classer les principales routes du Nord de la même façon que toutes les autoroutes de la série 400 et la Queen Elizabeth Way. Chaque fois que le projet de loi a été présenté, il a été rejeté. Ceci par les mêmes conservateurs qui ont crié scandale du gouvernement libéral pour le même manque d’action. Lorsque les conservateurs ont abaissé le projet de loi, Bourgouin a déclaré : « Le gouvernement conservateur de Ford a mis sans vergogne un prix sur la vie des gens qui meurent tragiquement et se blessent sur les routes du Nord de l’Ontario chaque hiver. »

Comme la plupart des lecteurs le savent maintenant, le ministère des Transports dit qu’il prévoit mettre en œuvre des normes d’entretien hivernales améliorées pour la route 11 et transCanada. Celles-ci sont actuellement classées comme des autoroutes de classe 2. En ce moment, les routes de catégorie 2 doivent être dégagées jusqu’à la chaussée nue dans les 16 heures suivant la fin d’une tempête. Si les conservateurs mettent en œuvre leur plan annoncé, ils ajouteront une nouvelle norme d’entretien hivernal pour les autoroutes 11 et 17. Ceci exigerait que ces deux routes soient libres de neige et la chaussée nue dans les 12 heures suivantes la fin d’une tempête — une réduction de 4 heures. C’est important .

Les néo-démocrates se joignent aux résidants du Nord, extrêmement heureux de voir que le gouvernement fait enfin ce qu’il faut. Toutefois, bien qu’il s’agisse d’une amélioration importante, il n’offre pas les normes de sécurité et de service équivalentes dont bénéficient les autres régions de l’Ontario.

Je suis exaspérant que les conservateurs du premier ministre Ford ne semblent pas pouvoir se féliciter assez fort, se félicitant d’une réalisation aussi exceptionnelle. Combien de fois ont-ils d’abord retourné le dos aux habitants du Nord ?

Lorsqu’il était dans l’opposition, le député provincial de Nipissing, Vic Fedeli, a demandé au gouvernement libéral d’améliorer les normes d’entretien hivernal du Nord. M. Fedeli a déclaré que le MTO devrait « entreprendre l’évaluation et la reclassification potentielle de toutes les routes provinciales afin d’assurer un entretien adéquat des routes et de s’assurer que les entrepreneurs entretiennent systématiquement les routes provinciales selon la norme qui assure la sécurité publique continue ».

Mais plus récemment, en tant que membre du cabinet du premier ministre Ford, le ministre Vic Fedeli a déclaré que le gouvernement reconnaît que les mois d’hiver posent des défis importants pour les conducteurs et croit fièrement que l’Ontario l’une des normes d’entretien hivernales les plus élevées en Amérique du Nord.

Malheureusement, malgré les paroles de M. Fedeli ci-dessus, beaucoup trop de temps ces écouler avant que le gouvernement Ford ait réagi. Pire encore, lorsqu’on leur a donné l’occasion d’appuyer le projet de loi de Bourgouin visant à améliorer les normes routières du Nord, les membres du Cabinet conservateur, y compris Vic Fedeli de Nipissing , Ross Romano de Sault Ste. Marie et Greg Rickford de Kenora-Rainy River (toutes des circonscriptions du Nord) était commodément absents pour la deuxième lecture du projet de loi. Commodément absents, dis-je, parce que s’ils avaient été présents, en tant que conservateurs, ils auraient dû voter contre un projet de loi qui aurait contribué à sauver la vie des électeurs qu’ils représentent. Comment un politicien peut-il défendre un tel acte ?

Ainsi, tout comme la femme de mon amie était fière de sa détermination indéfectible à encourager son mari à mener à bien leurs rénovations, les néo-démocrates sont fiers de notre détermination à voir ces améliorations potentiellement vitales à nos principales routes du Nord. Les néo-démocrates seront toujours fiers de faire entendre la voix des résidants du Nord à Queen’s Park.

Comme toujours, n’hésitez pas à communiquer avec mon bureau au sujet de ces questions ou de toute autre question provinciale.