Public Notice – McPhail Dam Road Closures

PUBLIC NOTICE

McPHAIL DAM

Evolugen by Brookfield Renewable would like to inform you that due to upcoming construction there will be road closures at McPhail Dam from July 11th to July 20th, 2022. Through-traffic over the dam will not be available during this period for your safety and worker safety. Access will be restored at the end of the working day. Signs will be posted at site as required.

AVIS PUBLIC

BARRAGE McPHAIL

Evolugen par Énergie Brookfield tient à informer le public que la route menant au barrage McPhail sera fermée du 11 juillet au 20 juillet, 2022, en raison de travaux de construction. La fermeture du barrage permettrait d’assurer la sécurité du public et des travailleurs. Lors de fermeture, l’accès sera rétabli après les heures de travaux et des panneaux seront installés sur le site au besoin.