CHADWIC – Fundraiser Internship Position / une collectrice ou d’un collecteur de fonds

CHADWIC Home, Inc.

requires a Fundraiser Internship Position

(1 year contract)

CHADWIC Home is a non-profit organization providing emergency shelter, support, referrals and outreach to women aged 16 and over (and their children) who are in abusive relationships, or crisis situations. We serve the North Algoma and Chapleau area, including all First Nation and Unorganized communities in this geographical area. We have been serving women and their children for 35 years. As we continue to strive to provide the best support and service possible, and to reach out to all women who need us, we require an energetic, motivated individual to help us reach our fundraising goals.

Responsibilities include:

Approaching businesses, local authorities, corporations trusts and individuals to secure funding

Organizing and helping with fundraising activities such as sponsored or promotional

events, mailings, etc. Recruiting volunteers as needed for events or promotions and coordinating their work

Planning donation campaigns and events in conjunction with the Executive Director and Fundraising Committee.

Supports Fundraising Committee including meeting planning and notification, preparing meeting materials and minutes

Coming up with new ways to acquire funding – through events, online advertising or legacy-giving campaigns,

Manage communications related to events and fundraising activities.

Key Skills:



Sales and negotiation abilities

Communication skills

IT and social media skills

Good organization skills

Administrative and project management skills

Resourcefulness

Ability to build and maintain professional relationships

Creative thinking

Ability to solve problems

Qualifications & Education:

University or college graduate who has graduated within the last three years from an accredited college or university. The candidate must be a graduate of a post-secondary degree or diploma program. The position will be a first full-time employment in the candidate’s field of study.

Degree or diploma in public relations, marketing, communications, or management

Related volunteer or work experience

Bilingualism (French & English) is an asset

Reports to the Executive Director or her designate.

Must have own vehicle and “G” license in good standing.

CHADWIC Home requires all employees, contractors, students, and volunteers to be fully vaccinated against COVID-19, absent of a valid medical exemption or other reasonable consideration pursuant to the Human Rights Code of Ontario.

CHADWIC Home seeks to fully integrate the principles of Employment Equity and will ensure the full participation and advancement of members of historically disadvantaged groups.

CHADWIC Home will achieve this by ensuring that its hiring process is fair and equitable for all

persons.

Salary: $34,998.60 (based on 35 hours per week)

Please send your resume and cover letter via email to:

Paula Valois at [email protected] no later than May 15, 2022

Maison CHADWIC Home

est à la recherche

d’une collectrice ou d’un collecteur de fonds

Poste de stagiaire (contrat d’un an)

La Maison CHADWIC Home est un organisme sans but lucratif qui offre un refuge d’urgence, du soutien, des recommandations et des services aux femmes de 16 ans et plus (et à leurs enfants) qui vivent une relation de violence ou une situation de crise. L’organisme dessert la région d’Algoma-Nord et de Chapleau, y compris toutes les collectivités des Premières Nations et non érigées en municipalité de ce secteur géographique. L’organisme offre des services aux femmes et à leurs enfants depuis 35 ans. Pour continuer à déployer des efforts pour offrir le meilleur soutien et les meilleurs services possible et pour rejoindre toutes les femmes qui ont besoin de nous, nous cherchons une personne énergique et motivée pour nous aider à atteindre nos objectifs de financement.

Certaines responsabilités

Approcher les entreprises, les autorités locales, les fiducies d’entreprises et les particuliers pour

obtenir du financement. Organiser ou aider à organiser des activités de financement, par exemple des événements

commandités ou promotionnels et des publipostages. Recruter les bénévoles nécessaires à des événements ou à des promotions, et coordonner leur

travail. Planifier des campagnes et des événements de dons conjointement avec la directrice générale et lecomité de financement.

Appuyer le comité de financement, y compris en ce qui a trait à la planification des réunions, aux avis de convocation et à la préparation des documents et des procès-verbaux relatifs aux réunions.

Trouver de nouvelles façons d’obtenir du financement – par l’entremise d’événements, de

publicité en ligne ou de campagnes de legs. Gérer les communications liées aux événements et aux activités de financement.

Compétences clés

Habiletés pour la vente et la négociation

Compétences en communication

Compétences en technologies de l’information et en médias sociaux

Bon sens de l’organisation

Compétences en administration et en gestion de projets

Esprit d’initiative

Capacité à établir et à entretenir des relations professionnelles

Créativité

Habiletés en résolution de problèmes

Aptitudes et formation

Sont admissibles les diplômés universitaires ou collégiaux qui ont obtenu leur diplôme au cours des trois dernières années auprès d’un collège agréé ou d’une université agréée. Ces personnes doivent êtres diplômées de programmes d’études postsecondaires. Le poste doit donner au stagiaire un premier emploi à temps plein dans son domaine d’étude.

Avoir récemment (au cours des trois dernières années) reçu un diplôme en relations publiques, en marketing, en communications ou en gestion

Avoir de l’expérience de bénévolat ou de travail connexe

Être bilingue (français et anglais) – atout

La personne choisie relèvera de la directrice générale ou de la personne qui sera désignée à cette fin.

La personne choisie doit posséder un véhicule et un permis de conduire de catégorie G en règle.

CHADWIC Home exige que tous les employés, entrepreneurs, étudiants et bénévoles soient entièrement vaccinés contre la COVID-19, en l’absence d’une exemption médicale valide ou d’une autre considération raisonnable en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario.

CHADWIC Home cherche à intégrer pleinement les principes de l’équité en matière d’emploi et assurera la pleine participation et l’avancement des membres des groupes historiquement défavorisés. CHADWIC Home y parviendra en veillant à ce que son processus d’embauche soit juste et équitable pour toutes les personnes.Salaire : 34,998.60 $ (sur la base de 35 heures par semaine)

Veuillez envoyer votre curriculum vitæ accompagné d’une lettre de présentation au plus tard le 15 Mai, 2022 à [email protected]