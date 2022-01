Les francophones représentent une proportion importante de la main-d’œuvre dans les petites collectivités du District d’Algoma. L’auteur de l’étude, Raven Wheesk, examine l’indéniable impact socioéconomique de la communauté francophone sur le District d’Algoma. Cet article étudie la participation de cette communauté au marché du travail et à l’activité économique de façon générale, et mesure ainsi l’empreinte économique de la communauté francophone d’Algoma.

L’étude Un tournant décisif? Estimation de l’empreinte économique des francophones à Algoma a mis en évidence que les collectivités situées hors de Sault Ste Marie comptent une large proportion de francophones dans leur population et sur leur marché du travail. Il faut toutefois noter que dans la région d’Algoma, cette population enregistre un déclin plus rapide que dans l’ensemble de la population. Les francophones représentent un vaste pourcentage des personnes employées dans l’industrie minière du District d’Algoma (24 pour cent), ainsi que dans les secteurs de l’agriculture, foresterie, pêche et chasse (14 pour cent), du commerce de gros (10,3 pour cent), et de l’éducation (9,1 pour cent). Si ces tendances se poursuivent, l’industrie minière et les collectivités les plus petites verront leurs économies affectées.

Pour en savoir plus, lire le rapport ici.

Cet article définit les mesures clés à prendre pour encourager la rétention des francophones dans la région d’Algoma, notamment :

Bâtir la population francophone de demain en promouvant l’inscription dans les programmes d’immersion en français. Inciter les migrants francophones à s’établir dans les petites collectivités du district d’Algoma en vue de remplacer la main-d’œuvre vieillissante dans les industries clés. Offrir des services plus performants à la population francophone existante en âge de travailler, pour l’encourager à rester dans la région.

Cet article souligne le rôle important des communautés francophones du District d’Algoma, notamment en ce qui concerne leur contribution à la prospérité économique et culturelle.

À propos de l’auteur : Raven Wheesk

Né à Thunder Bay, Raven a toujours vécu dans le Nord de l’Ontario. Passionné par l’histoire et les mathématiques depuis son plus jeune âge, il a obtenu un baccalauréat spécialisé et une maîtrise en économie à l’Université Lakehead. Ses principaux thèmes de recherche incluent l’histoire économique, les finances publiques, l’économie du travail et l’économie des ressources naturelles.

L’Institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion indépendant du Nord de l’Ontario. Nous effectuons des recherches, recueillons et diffusons des données probantes. Nous cherchons à identifions des possibilités de politiques pour soutenir la croissance de communautés durables dans le Nord de l’Ontario.Nos activités habituelles sont situées à Thunder Bay, et Sudbury. Nous cherchons à améliorer les capacités du Nord ontarien de prendre l’initiative en politiques so¬cioéconomiques qui ont des répercussions sur l’ensemble du Nord ontarien, de l’Ontario et du Canada.