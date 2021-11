Une hausse soudaine du nombre de cas de COVID-19 déclenche la prise d’autres mesures obligatoires dans Algoma et la municipalité de Sault-Sainte-Marie

En réponse à la hausse rapide du nombre de cas de COVID-19 dans Algoma, et en particulier dans la municipalité de Sault-Sainte-Marie, Santé publique Algoma prend d’autres mesures pour contenir la propagation du virus, prévenir les cas de maladie grave et les décès dans nos communautés et préserver les capacités du système de santé.

La médecin-hygiéniste d’Algoma, avec l’appui du médecin-hygiéniste en chef de la province, prend les trois mesures qui suivent.

Ordonner légalement à toute personne chez qui, dans Algoma, une infection au virus de la COVID-19 est confirmée ou soupçonnée et qui a eu des contacts étroits avec une personne atteinte de respecter les exigences d’isolement et les autres directives de santé publique.

En vertu de l’article 22 et en conformité avec la Loi sur la protection et la promotion de la santé, la médecin-hygiéniste a donné un ordre applicable à des catégories, qui prend effet immédiatement dans tout Algoma.

La grande majorité des personnes touchées par la COVID-19 prennent les bonnes décisions et respectent avec soin les exigences d’isolement. Santé publique Algoma utilise l’application forcée en tout dernier recours.

Le non-respect de l’ordre constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende fixée de 750 $ ou d’au plus 5 000 $ pour chaque journée ou partie de journée où l’infraction se poursuit.

Obliger les entreprises et les organismes de Sault-Sainte-Marie à rétablir les limites de capacité d’accueil et les exigences de distanciation physique récemment levées par le gouvernement provincial, et renforcer les exigences quant au port du masque à l’intérieur et à l’extérieur.

La médecin-hygiéniste a publié, en vertu de la Loi sur la réouverture de l’Ontario, une lettre d’instructions qui entrera en vigueur le mercredi 17 novembre, à minuit une, dans la municipalité de Sault-Sainte-Marie.

Le port du masque est obligatoire dans les locaux des entreprises et des organismes, et aux événements publics organisés qui se tiennent à l’intérieur, ou à l’extérieur si une distance physique d’au moins deux mètres ne peut être maintenue. Les exceptions prévues au paragraphe 2(4), annexe 1, du Règl. de l’Ont. 364/20 demeurent applicables.

En général, les entreprises et les organismes doivent continuer de respecter les limites de capacité d’accueil afin que les membres du public présents sur les lieux puissent maintenir entre eux une distance physique d’au moins deux mètres. Cela vaut aussi pour les entreprises et les installations qui choisissent d’exiger la présentation d’une preuve de vaccination. Voici quelles sont les entreprises de Sault-Sainte-Marie qui doivent maintenir ou rétablir les limites de capacité d’accueil et les exigences de distanciation physique : les espaces de réunion ou d’événement; les restaurants, les bars et les autres établissements servant des aliments et des boissons; les agences immobilières; les entreprises qui fournissent des services de soins personnels relatifs aux cheveux ou au corps, notamment les salons de coiffure et les barbiers, les salons de manucure et de pédicure, les services d’esthétique, les services de perçage, les salons de bronzage, les spas et les studios de tatouage; les installations récréatives intérieures et de plein air; les studios et les services de photographie; les installations destinées aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives; les lieux de production cinématographique et télévisuelle; les salles de concert, théâtres et cinémas; les musées, galeries, aquariums, zoos, centres des sciences, points d’intérêt, sites historiques, jardins botaniques et attractions semblables; les casinos, salles de bingo et autres établissements de jeux; les hippodromes, autodromes et autres lieux semblables; les parcs d’attractions; les foires, expositions rurales, festivals et autres événements semblables; et les entreprises qui offrent des services de guides touristiques et de guides itinérants, notamment les excursions de pêche et de chasse guidées, les dégustations et les visites guidées dans des établissements vinicoles, des brasseries ou des distilleries, les randonnées hors route, les randonnées pédestres et les randonnées à bicyclette. Veuillez lire attentivement la lettre d’instructions pour voir dans quelle mesure elle s’applique à votre entreprise ou votre organisme.



Exiger de chaque personne de 12 ans ou plus dans Algoma qui entre dans une installation intérieure dans le but de pratiquer activement un sport organisé, d’agir comme entraîneur, officiel ou bénévole dans le cadre d’un sport organisé, ou d’assister à un match de sport organisé qu’elle fournisse une preuve d’identité et de vaccination.

La médecin-hygiéniste a publié, en vertu de la Loi sur la réouverture de l’Ontario, une lettre d’instructions modifiée qui remplace les instructions données le 29 septembre 2021. Les nouvelles instructions modifiées entreront en vigueur le mercredi 17 novembre 2021, à minuit une.

Les personnes de 12 ans ou plus qui participent activement à une activité sportive organisée doivent maintenant aussi présenter une preuve de vaccination (tout comme les entraîneurs, les officiels, les bénévoles et les spectateurs) ou une preuve valide d’exemption médicale.

À compter de leur 12 e anniversaire, les enfants se voient accorder une période de grâce de 12 semaines durant laquelle ils n’ont pas à fournir une preuve de vaccination, afin qu’ils bénéficient d’un délai raisonnable pour remplir l’exigence.

L'exigence de fournir une preuve de vaccination pour les personnes qui participent activement à des sports organisés ne s'applique pas aux sports scolaires (au sein des établissements ou entre eux), sauf s'ils sont pratiqués dans une installation non scolaire destinée aux activités récréatives. L'exigence de fournir une preuve de vaccination s'appliquerait si, par exemple, une ligue externe non scolaire louait des installations scolaires. Elle ne vaudrait pas si, notamment, une autre école ou un autre conseil scolaire en louait pour des sports scolaires.

« J’exhorte toujours la population d’Algoma à prendre des mesures immédiates pour arrêter cette hausse soudaine de la transmission, à aider à protéger les personnes vulnérables de notre communauté, et à préserver les capacités de notre système de santé, a déclaré la Dre Jennifer Loo, médecin-hygiéniste. Restez chez vous si vous présentez des symptômes, réduisez les rassemblements et les rencontres où vous avez des contacts étroits sans masque avec des personnes qui ne vivent pas avec vous, et veuillez vous faire vacciner entièrement et aider les autres à faire de même. Si vous voulez profiter d’une immunisation et d’une protection complète d’ici aux Fêtes, le moment est venu d’obtenir votre première dose ».

Ila Watson, PDG, Hôpital de Sault-Sainte-Marie

« La hausse du nombre de cas de COVID-19 dans Algoma influe directement sur nos activités et la manière dont nous soignons les patients. Au cours des dernières semaines, nous avons observé une augmentation significative de la transmission communautaire de la COVID-19, un accroissement des hospitalisations dues à la COVID-19 et une poussée des admissions à l’hôpital. Nous prévoyons que les admissions continueront d’augmenter. Cette demande accrue de soins influera sur la capacité de l’hôpital à maintenir le niveau actuel d’activités et risque de mener à l’annulation d’interventions chirurgicales et de procédures non urgentes », a déclaré Ila Watson, PDG de l’Hôpital de Sault-Sainte-Marie.

Christian Provenzano, maire de Sault-Sainte-Marie

« Étant donné que le nombre de cas continue de grimper, je demande à chacun et chacune d’entre vous de prendre le temps de vous recentrer sur l’idée d’arrêter la propagation de la COVID-19 dans notre communauté. Portez votre masque et pratiquez la distanciation physique lorsque vous sortez. Vérifiez chaque jour si vous et vos enfants présentez des symptômes, même légers. Si c’est le cas, restez chez vous. Je suis convaincu que si nous nous y mettons tous, nous suivons les nouvelles instructions de Santé publique et nous continuons de songer d’abord à la santé et au bien-être de nos familles, de nos amis et de notre communauté, nous pouvons arrêter la propagation de la COVID-19 », a déclaré Christian Provenzano, maire de Sault-Sainte-Marie.

Transmission communautaire accrue de la COVID-19 dans Algoma

Le dimanche 14 novembre 2021, Santé publique Algoma a atteint une étape importante avec plus de 709 cas de COVID-19 signalés depuis le début de la pandémie.