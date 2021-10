L’Ontario investit dans la santé mentale et les toxicomanies Soutien aux communautés autochtones

Le gouvernement de l’Ontario investit plus de 36 millions de dollars dans des services communautaires de santé mentale et de lutte contre les dépendances dans les communautés autochtones de la province. Ce financement permettra de s’assurer que des soutiens adaptés à la culture et aux traumatismes sont facilement disponibles pour les survivants des pensionnats indiens et leurs familles, ainsi que des services axés sur les étudiants, les jeunes et les femmes dirigés par des Autochtones.

« Nous écoutons les dirigeants autochtones et prenons des mesures pour investir dans les soutiens à la santé mentale et au bien-être des peuples autochtones, y compris les survivants des pensionnats indiens », a déclaré Greg Rickford, ministre des Affaires autochtones. « Les dirigeants des Premières Nations m’ont dit directement que l’héritage douloureux des pensionnats indiens et la nouvelle attention qu’ils suscitent ont entraîné des traumatismes chez les survivants, les familles et les communautés. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires autochtones pour veiller à ce que les services soient disponibles pour répondre aux besoins des communautés autochtones. »

Cet investissement de 36 millions de dollars comprend:

Plus de 20 millions de dollars pour des programmes et des services de santé mentale et de lutte contre les dépendances axés sur les Autochtones, afin de soutenir directement les survivants des pensionnats indiens. Ce financement permettra aux organisations des Premières Nations et aux organismes autochtones en milieu urbain de bénéficier d’un soutien adapté à leur culture et tenant compte des traumatismes, alors que des travaux essentiels sont entrepris pour enquêter sur les anciens sites des pensionnats indiens en Ontario et les commémorer.

Un financement annualisé de plus de 16 millions de dollars consacré aux investissements pangouvernementaux dans les services aux Autochtones pour appuyer la mise en œuvre du plan Vers le mieux-être : un plan pour bâtir le système ontarien de santé mentale et de lutte contre les dépendances. Cela comprend le financement de services de santé mentale adaptés à la culture des enfants et des jeunes, y compris des aides au bien-être pour les élèves, des services aux victimes (guérison) spécifiques aux Autochtones et l’élaboration d’une stratégie sur les opioïdes axée sur les Autochtones pour faire face à l’augmentation de la consommation d’opioïdes et des décès liés aux opioïdes.

« Notre gouvernement est déterminé à faire en sorte que tout le monde, y compris les communautés autochtones, puisse avoir accès à des services de santé mentale et de lutte contre les dépendances sûrs et efficaces, où et quand ils en ont besoin », a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé. « Ce financement s’appuie sur l’engagement de notre gouvernement à travailler avec les partenaires autochtones et fédéraux, pour s’assurer que les programmes et les services qui contribuent à la santé mentale et au bien-être répondent efficacement aux besoins des peuples, des familles et des communautés autochtones. »

« Notre gouvernement reconnaît que les peuples et les communautés autochtones ont rencontré trop d’obstacles pour accéder à des soins efficaces et sûrs en matière de santé mentale et de toxicomanie, dont la demande n’a fait qu’augmenter pendant la pandémie de COVID-19 », a déclaré Michael Tibollo, ministre associé délégué à la Santé mentale et à la Lutte contre les dépendances. « Grâce à cet investissement, nous franchissons une étape essentielle dans l’établissement de relations de travail productives et nous veillons à ce que les communautés autochtones de toute la province aient accès à des soutiens en matière de santé mentale et de toxicomanie adaptés à leur culture, surtout en cette période sans précédent. »

L’Ontario reconnaît les besoins et les défis uniques auxquels sont confrontés les peuples autochtones à la suite de la découverte récente de lieux de sépulture dans les pensionnats indiens et d’autres événements qui ont considérablement augmenté la demande de services de santé mentale et de lutte contre les dépendances. L’Ontario continue d’écouter les points de vue des Autochtones sur la façon d’améliorer les résultats en matière de santé et de soutenir les actions et initiatives pratiques visant à faire progresser la réconciliation avec les communautés autochtones de la province.

« Pendant trop longtemps, nos communautés ont été en première ligne des crises de toxicomanie et de santé mentale », a déclaré le chef régional de l’Ontario, Glen Hare. « Le financement annoncé aujourd’hui permettra d’offrir un soutien en matière de santé mentale, de toxicomanie et de traumatisme axé sur les Autochtones aux survivants des pensionnats indiens, à leurs familles et à leurs communautés, et de faire en sorte que les Premières Nations continuent de prospérer et de guérir des dommages causés par les traumatismes intergénérationnels. Il est encourageant de voir l’approche intergouvernementale visant à soutenir les Premières Nations en Ontario. J’ai hâte de poursuivre ces discussions importantes pour assurer la santé et la sécurité des Premières Nations, grâce à l’élaboration de soutiens et de services pertinents et adaptés aux besoins des Premières Nations. »