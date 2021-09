Journée d’inscription communautaire et cérémonie d’inauguration de Dubreuilville Broadband

Le tout nouveau fournisseur d’accès internet communautaire de Dubreuilville a officiellement invité les résidents à la première célébration communautaire, journée d’inscription et cérémonie d’inauguration de Dubreuilville Broadband.

Le début des travaux de construction étant prévus le 20 septembre 2021, les résidents furent invités à participer à une célébration communautaire chez Lacroix Home Hardware permettant aux résidents de s’inscrire à des forfaits internet de niveau résidentiel et commercial. Dubreuilville Broadband, qui est appartenu et géré localement, prévoit d’offrir plus de 10 fois la vitesse actuelle à un prix abordable et compétitif, répondant ainsi à la cible de service minimum imposé par le gouvernement fédéral d’une couverture de 50/10 Mbps.

Les célébrations comprenaient un barbecue festif, des rafraîchissements, des petits gâteaux et surtout la possibilité pour les résidents de s’inscrire et d’obtenir des réponses à toutes leurs questions sur ce nouveau projet passionnant.

Community Network Partners assurera le fonctionnement et la maintenance du réseau et s’est associée à Trispec Communications Inc. pour assurer la planification, la conception, la gestion de projet et la construction du réseau d’accès par fibre optique. N1 Solutions, un fournisseur de services complets d’entreprise à entreprise dans le nord de l’Ontario, est également un partenaire à part entière du projet et jouera un rôle dans la construction du projet et en tant que fournisseur local d’installation et de service à la clientèle. Chaque partenaire du projet a évoqué l’importance et son implication dans le projet.

“Nous sommes ravis de nous associer à ce projet à Dubreuilville pour fournir aux résidents et aux entreprises une connectivité à large bande. Nos offres de services innovantes aideront à construire et à développer l’infrastructure qui permettra le développement futur”, a déclaré Dan Hollingsworth, vice-président de N1 Solutions Inc.

“Investir dans un réseau local de fibres optiques n’est pas seulement un investissement dans les infrastructures, c’est un investissement dans les résidents de Dubreuilville,” déclare la mairesse Beverly Nantel. “Ceci améliorera les possibilités d’enseignement dans les écoles locales, l’accès aux soins de santé et aidera nos industries locales à attirer une main-d’œuvre qualifiée et diversifiée”.

Les préventes sont planifiées de façon stratégique afin de coordonner le calendrier officiel pour que le réseau haute vitesse de Dubreuilville soit opérationnel ou ” activé ” au premier trimestre 2022. À l’heure actuelle, l’échéancier est incertain puisqu’il dépend de l’achèvement de la ligne de raccordement de la fibre optique (ligne de fibre optique sur l’autoroute 519). Les deux projets sont planifiés de façon qu’ils puissent se rejoindre, permettant ainsi au réseau à large bande de Dubreuilville d’être terminé et opérationnel dès que la ligne de raccordement à la communauté sera terminée.

Chantal Croft, conseillère municipale et représentante des ventes de Dubreuilville, soutient ce projet depuis le début. Chantal, comme beaucoup de personnes vivant dans une petite ville du nord de l’Ontario, porte de nombreux chapeaux et explique avec enthousiasme, “Il s’agit d’une journée excitante pour Dubreuilville. C’est une excellente étude de cas pour le développement économique communautaire. Notre communauté a identifié un problème, a développé une solution locale, a élaboré des politiques d’achat local, a gardé les dollars locaux en embauchant du personnel de la construction, de soutien et des ventes localement, et; à travers tout cela, a construit une capacité locale que nous pourrons utiliser à l’avenir”.

Après la phase de construction initiale, le réseau sera un réseau privé et sera inaccessible aux fournisseurs tiers de vente au détail. Le réseau sera à la fois une infrastructure d’accès au client ainsi que d’accès au réseau à fibre optique passif à large bande.

Grâce à cet investissement, la Corporation du canton de Dubreuilville deviendra l’une des premières municipalités à palier unique du Canada rural à posséder et à exploiter son propre réseau de fibre optique jusqu’au domicile (FTTH), ce qui la positionnera comme un lieu attrayant pour les industries fondées sur les connaissances et les résidents qui apprécient une connectivité à haute vitesse abordable ainsi qu’une vie équilibrée ancrée dans la communauté.

À PROPOS DE COMMUNITY NETWORK PARTNERS

Fondé en 2020, Community Network Partners donne aux municipalités et aux communautés des Premières nations les moyens de développer, de construire et d’exploiter des réseaux communautaires à large bande.