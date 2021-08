Hughes marque la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses en appelant à traiter la dépendance comme un problème de santé

Alors que dix-sept Canadiens meurent chaque jour de causes liées aux opioïdes, Carol Hughes, candidate du NPD d’Algoma-Manitoulin-Kapuskasing, souligne la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses comme une occasion pour les Canadiens de reconsidérer leur impression de la dépendance.

” La dernière année et demie a été plus difficile que d’habitude. Pour certains, l’isolement a conduit à une augmentation de la consommation de drogues et d’alcool “, a déclaré Mme Hughes. “Si beaucoup se rendent compte qu’ils ont besoin d’aide, certains ne la chercheront pas en raison d’un sentiment de honte. C’est pourquoi nous devons mettre fin à toute stigmatisation liée à la dépendance, cesser de la considérer comme une question morale et la traiter avant tout comme un problème de santé.”

Hughes est consternée par le fait que la crise des opioïdes n’a pas encore été déclarée comme une urgence de santé publique, malgré la croissance de la consommation et des vies perdues.

“Ce sont des drogues hautement addictives et dangereuses que l’on peut trouver dans nos plus petites communautés et nos plus grands centres”, a déclaré Hughes. “Les néo-démocrates savent que nous pouvons faire plus pour soutenir les personnes aux prises avec les opioïdes et cela commence par la déclaration d’une urgence de santé publique.”

Mme Hughes croit qu’une réponse fédérale plus forte est possible, mais reconnaît que tous les paliers de gouvernement ont un rôle à jouer dans la lutte constante qui entoure les opioïdes.

“Le fentanyl arrive dans nos communautés par maintes directions qu’il est logique d’offrir des soutiens solides et efficaces à ceux qui luttent contre la dépendance”, a déclaré Hughes. “Il y a dix ans, l’accent était mis sur l’endiguement du commerce illégal de médicaments sur ordonnance. Aujourd’hui, les gens mélangent du fentanyl dans des laboratoires de fortune et pressent des pilules qui semblent légitimes mais qui peuvent être mortelles.”

Selon Mme Hughes, le fait d’ouvrir la conversation permettra d’expliquer le besoin urgent de mettre en place des soutiens qui peuvent faire une réelle différence pour les personnes qui se retrouvent dépendantes des opioïdes, leurs proches et leurs communautés.

“Les gens doivent sentir qu’ils peuvent recevoir l’aide dont ils ont besoin sans craindre d’être arrêtés”, a déclaré M. Hughes. “Si nous traitons la dépendance comme un problème de santé publique, nous pouvons sécuriser les approvisionnements et aider ceux qui veulent se sevrer d’une substance. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas sévir contre ceux qui font le trafic de drogues illégales et en tirent profit, mais cela fait des plus vulnérables de l’équation la priorité immédiate.”