L’EMNO annonce son plan de retour sur le campus

L’École de médecine du Nord de l’Ontario (EMNO) a annoncé aujourd’hui son plan de retour sur le campus. Toutes les activités de la population étudiante reprendront dans les édifices de l’École sur ses campus à Thunder Bay et à Sudbury dès le 7 septembre 2021.

L’École exigera que la population étudiante, les chercheurs, le corps professoral, le personnel et les visiteurs qui ont l’intention d’accéder aux édifices de l’école de médecine sur les campus de Sudbury et de Thunder Bay soient pleinement vaccinés ou aient reçu leur première dose au 7 septembre 2021 et soient pleinement vaccinés le 7 octobre 2021 au plus tard. Ces exigences s’alignent sur les conseils des instances de santé publique et les directives gouvernementales, et concordent avec celles d’organismes du même type que l’EMNO.

Tout le monde devra suivre la formation et fournir une attestation de vaccination. La Dre Sarita Verma, doyenne et PDG de l’EMNO, rappelle l’importance de la vaccination : « La vaccination nous protège tous contre la COVID-19, et les statistiques montrent que la plupart des nouveaux cas se déclarent dans la population non vaccinée. Le port du masque, le lavage des mains et la vaccination assureront la sécurité de la communauté de l’EMNO, notamment des médecins de première ligne enseignants, des médecins en résidence et de la population étudiante, pendant la prestation continue de soins à la population du Nord ».