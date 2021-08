Le Sentier Transcanadien reçoit un financement

La députée Carol Hughes est heureuse d’annoncer que des collectivités d’Algoma-Manitoulin-Kapuskasing recevront un financement de 301 903 $ du gouvernement du Canada par l’entremise du Sentier transcanadien (STC) pour 11 projets afin d’améliorer des sentiers locaux. Cette somme fait partie d’une annonce pancanadienne de 4 millions de dollars pour 119 projets, dans le cadre du programme annuel du Plan d’amélioration des immobilisations (PAI) du Sentier, qui est financé par Parcs Canada.

“Je crois que ce sont des investissements importants”, a déclaré Mme Hughes. ” Cet investissement sur l’infrastructure de sentier arrive à un moment où les Canadiens recherchent des opportunités d’accéder à des espaces extérieurs de façon à pouvoir se connecter sur la nature et entretenir ce qui les lie à leur communauté, ainsi que les uns aux autres.”

En cette année où le Sentier a vu sa fréquentation s’accroître de 50 % à l’échelle du pays et où les Canadiens ont recherché un refuge contre l’isolement social, une connexion à la nature et une façon sécuritaire d’entretenir les liens qui les unissent les uns aux autres, l’investissement dans les infrastructures de sentier demeure profondément pertinent alors que le Canada émerge de la pandémie de COVID-19. Les Canadiens retirent d’immenses bienfaits des sentiers sur les plans de la santé, des enjeux sociaux et de l’économie, et un investissement continu dans les sentiers – particulièrement en cette période hors de l’ordinaire – vient améliorer la qualité de vie des citoyens et répondre aux besoins de collectivités en croissance, tout en dynamisant le tourisme intérieur et la création d’emplois au moment où nous en avons le plus besoin.

« Le travail d’entretien, d’amélioration et de développement du Sentier pour les générations futures ne pourrait tout simplement pas se réaliser sans le travail acharné et le dévouement des organismes de sentiers locaux, des bénévoles locaux et de nos partenaires provinciaux et territoriaux. Nous éprouvons une grande reconnaissance envers tous ceux qui contribuent à bâtir et à entretenir les sentiers locaux au pays. »

Le Sentier Transcanadien est le plus long réseau de sentiers récréatifs multi-usages du monde; il s’étend sur plus de 27 000 kilomètres et traverse chaque province et territoire. Il fait étalage des paysages et cultures diversifiés du Canada, et constitue une richesse nationale durable qui favorise l’unité, la collaboration et la liaison. Notre sentier national est administré par des groupes de sentier et des partenaires locaux qui travaillent en conjonction avec Sentier Transcanadien, un organisme de bienfaisance enregistré.