Dubreuilville et Community Network Partners concluent une entente pour la construction d’un réseau de fibre optique appartenant à la communauté

La Corporation du Canton de Dubreuiville (le « Canton ») a conclu une entente de principe avec le consortium Community Network Partners pour la construction et l’exploitation d’un réseau de fibre optique à large bande pour la communauté. La construction et une vaste campagne de prévente seront lancées au début août 2021 permettant aux résidents de s’abonner à des forfaits résidentiels et d’entreprise auprès de notre nouveau fournisseur communautaire de service Internet. La société en commandite investira 1,15 M$ et sera copropriétaire du dernier kilomètre qui relie les installations du Canton. Community Network Partners, qui exploitera et entretiendra le réseau, s’est associé avec Trispec Communications Inc. afin de planifier, concevoir et gérer le projet, puis construire le réseau de fibre optique.

Après la phase initiale de construction, le réseau sera privé et sera fermé à tout autre fournisseur de vente au détail. Le réseau sera composé à la fois d’une infrastructure d’accès au réseau de fibre optique à large bande passive pour les abonnés et pour la liaison de retour.

« Investir dans un réseau de fibre optique local n’est pas seulement un investissement dans l’infrastructure, c’est un investissement pour les résidents de Dubreuilville », explique la mairesse Beverly Nantel. « Il améliorera nos offres éducatives dans les écoles locales, améliorera l’accès aux soins de santé et aidera nos industries locales à attirer une main-d’oeuvre qualifiée et diversifiée ».

Avec cet investissement, la Corporation du Canton de Dubreuiville sera l’une des premières municipalités rurales au Canada à posséder et à exploiter son propre réseau de fibre optique pour desservir ses résidents et entreprises. Cela positionnera Dubreuilville comme un lieu attrayant à la fois pour les industries du savoir et les résidents qui apprécient un service Internet à haute vitesse abordable ainsi qu’une vie équilibrée ancrée dans la communauté.

À PROPOS DE COMMUNITY NETWORK PARTNERS

Fondé en 2020, Community Network Partners offre aux municipalités et aux communautés des Premières Nations les moyens de développer, de construire et d’exploiter des réseaux communautaires à large bande.