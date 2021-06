Little Black Book of Scams – Signaux d’Alarme

Le Bureau du Canada à publier « The Little Black Book of Scams » 2nd edition et est maintenant disponible en ligne à https://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/04333.htm. L’information est très importante et devrait attirer l’intérêt de tous le monde. Dans les prochains mois ils y auras autres publications de escroqueries (une par semaine). L’information sera retrouver dans le livre « The Little Black Book of Scams » 2nd edition.

SIGNAUX D’ALARME : LES CHOSES À SURVEILLER

Apprenez à reconnaître les signes indiquant qu’il y a anguille sous roche.

Virement électronique. De nombreuses fraudes utilisent une demande de virement électronique au moyen d’un service de transfert d’argent (MoneyGram ou Western Union) ou de cryptomonnaie (Bitcoins). N’oubliez pas que ce genre de transfert équivaut à un envoi d’argent comptant. Une fois que le montant a été retiré, il est presque impossible de revoir son argent.

Trop payé. Lorsque vous vendez quelque chose, surtout en ligne, faites attention à la façon dont vous êtes payé. Un fraudeur peut vous envoyer un chèque de caisse, personnel ou d’affaires contrefait, indiquant un montant supérieur à ce qu’il vous doit. Il vous demande de déposer le chèque et de transférer l’argent en trop immédiatement. Lorsque votre banque réalise que le chèque est faux, votre argent a déjà été retiré.

Erreurs d’orthographe. Méfiez-vous des courriels, messages ou sites Web qui contiennent des mots courants mal orthographiés, des erreurs de grammaire qui rendent la lecture difficile, ou des expressions mal utilisées. Les courriels et les adresses Web devraient aussi être lus attentivement pour repérer des erreurs ou des différences subtiles.

Demande de renseignements personnels. Les fraudeurs peuvent demander aux victimes éventuelles de fournir davantage de renseignements personnels ou financiers pour finaliser la transaction ou pour discuter. Méfiez-vous si une personne vous demande des copies de votre passeport, permis de conduire et numéro d’assurance sociale, ou votre date de naissance, surtout si vous ne connaissez pas cette personne.

Appels non sollicités. Vous pourriez recevoir un appel d’une personne prétendant qu’il y a un virus dans votre ordinateur, que vous devez des impôts, ou que des activités frauduleuses se produisent dans votre compte de banque. Sachez qu’un organisme légitime ne vous appellera pas directement. Raccrochez et appelez vous-même l’organisme en utilisant le numéro obtenu d’une source sûre, par exemple l’annuaire téléphonique, le site Web ou des factures et des relevés de compte.

Demandes d’amitié non sollicitées sur les médias sociaux. Avant d’accepter les demandes d’amitié d’une personne que vous ne connaissez pas, examinez son profil ou demandez à vos amis s’ils la connaissent. Son profil est-il plutôt vide ou montre-t-il des publications génériques? A-t-elle l’air de proposer plus qu’une amitié? Ce sont des signaux d’alarme d’une fraude. Supprimez la demande et empêchez la personne de vous en envoyer d’autres.

Offres extraordinaires par courrier. Vous recevez une carte de jeu par courrier qui garantit que vous avez déjà remporté ou remporterez un prix. Ce prix peut aller d’une voiture à un voyage. Si vous n’avez pas participé à un concours, jetez la carte. C’est fort probablement une fraude!

C’est trop beau pour être vrai. Tout le monde aime les bonnes affaires. Toutefois, les offres renversantes, les rabais faramineux et les taux inimaginables indiquent tous que les offres ne sont pas ce qu’elles semblent. Des prix incroyablement bas sont souvent synonymes de produits de mauvaise qualité ou contrefaits. Des offres gratuites demandent souvent que vous fournissiez vos renseignements de carte de crédit pour la livraison. Ces simples techniques profitent énormément aux fraudeurs.

Si vous soupçonnez une fraude, signalez-la immédiatement.

Additional organizations to contact depending on the situation:

Centre antifraud du Canada 1-888-495-8501 www.centreantifraude.ca

Bureau de la concurrence 1-800-348-5358 www.bureaudelaconcurrence.gc.ca

Bureau d’information aux consommateurs www.guideduconsommateur.ca

Autorités canadiennes en valeurs mobilières www.securities-administrators.ca

Ontario Provincial Police 1-888-310-1122

Submitted by Wawa and Area Victim Services – Senior’s at Risk Committee

